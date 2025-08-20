Trump en las Malvinas

BERKELEY - La guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump no se parece en nada a la Guerra de las Malvinas de la primera ministra británica Margaret Thatcher en 1982: un lado despliega una fuerza masiva y el otro se retira con el rabo entre las piernas.

De los 57 países y territorios incluidos en la lista de Trump del “Día de la Liberación” de objetivos arancelarios “recíprocos”, solo tres -Brasil, Canadá y China- amenazan increíblemente con represalias contra Estados Unidos. Las Islas Heard y McDonald, habitadas únicamente por pingüinos, se mostraron comprensiblemente indiferentes. Pero resulta más que sorprendente que tantos otros se hayan quedado de brazos cruzados ante la agresión estadounidense, dadas las expectativas de represalias de ojo por ojo.

El acuerdo de la Comisión Europea con EU es especialmente sorprendente en este sentido. La Comisión ha aceptado el arancel base del 15% de Trump, con exenciones únicamente para piezas de aeronaves, minerales críticos y un par de artículos más. Los aranceles estadounidenses sobre el acero, el cobre y el aluminio se mantienen en el 50%. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido que Europa comprará más energía estadounidense e invertirá 600,000 millones de dólares en EU, aunque es cuestionable que tales compromisos sean realmente competencia de la Comisión.

La administración Trump afirma además que Europa importará más productos agrícolas y flexibilizará sus restricciones al comercio digital. A cambio, la UE no recibe prácticamente nada, solo la promesa de Estados Unidos de no imponer aranceles aún más altos, al menos por ahora. Además, el acuerdo mejora el acceso de los exportadores estadounidenses a los mercados europeos, mientras que los exportadores europeos se enfrentan a barreras adicionales en Estados Unidos. Von der Leyen celebra este acuerdo por poner fin a un prolongado período de incertidumbre arancelaria, aunque la duración de esta mayor certidumbre sigue siendo, en realidad, incierta.

El resultado se considera ampliamente una señal de la debilidad de la UE, y esta opinión tiene bastante fundamento. La Comisión tuvo que negociar un acuerdo en nombre de 27 países con posturas diferentes sobre la agresividad con la que Europa debía responder. En Francia, hubo un apoyo considerable a la idea de que era importante plantar cara a un agresor. En Alemania, en cambio, la política fue moldeada por las industrias de la automoción y la maquinaria, desesperadas por mantener el acceso al mercado estadounidense en condiciones al menos no muy inferiores a las obtenidas por Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. Estas diferencias dejaron a la Comisión con escaso margen de maniobra.

Además, la UE sigue dependiendo de Estados Unidos para su armamento y necesita su ayuda para apoyar a Ucrania. Europa reconoce esta vulnerabilidad y busca fortalecer su defensa y capacidad geopolítica con independencia de Estados Unidos. Sin embargo, un progreso sustancial en esta dirección llevará años.

Europa también carece de un punto de presión análogo al control que ejerce China sobre la refinación de tierras raras, lo que permite al gobierno chino amenazar con represalias selectivas cortando un insumo esencial requerido por las industrias de alta tecnología de Estados Unidos y por el complejo de defensa del país.

Finalmente, al igual que otras economías que contemplan cómo responder, Europa se enfrenta a un problema de locura. Normalmente, el argumento más sólido para tomar represalias es disuadir nuevas agresiones. Un líder racional comprenderá que lanzar una guerra comercial, al igual que lanzar una guerra convencional, provocará un contraataque en el que su país sufrirá tanto como el de su oponente.

Pero esta estrategia solo funciona cuando los líderes son racionales. Las decisiones de política comercial de Trump están claramente guiadas por una creencia irracional en los aranceles -”la palabra más hermosa del diccionario”, como él mismo la expresa- y por la perversa satisfacción que le produce castigar a oponentes e incluso aliados, sin importar el costo para Estados Unidos. Los negociadores, no solo en Europa, tenían buenas razones para temer que Trump respondiera a las represalias con represalias, lo que resultaría en una escalada y mayores daños.

Sin embargo, existe la opinión contraria de que Europa ha mostrado fortaleza, no debilidad, en su respuesta a la guerra comercial de Trump. Responder a los aranceles con aranceles, especialmente cuando estos no tienen efecto disuasorio, es simplemente una forma de perjudicarse económicamente. El aumento de los precios de las importaciones alimenta la inflación y perjudica a los consumidores, y gravar los insumos importados, como lo hace Estados Unidos, encarece y reduce la eficiencia de la producción nacional. Al mismo tiempo, la menor competencia importadora fomenta la búsqueda de rentas: los productores nacionales presionarán para obtener concesiones arancelarias y realizarán contribuciones de campaña para obtenerlas.

Así, Europa ha demostrado su sabiduría al evitar medidas autodestructivas. Ahora debe dar seguimiento ratificando su tratado de libre comercio con el Mercosur, consolidando sus relaciones comerciales con China y renovando su compromiso con el sistema multilateral de comercio, independientemente de si Estados Unidos participa o no.

Otra cosa que la guerra comercial de Trump y la Guerra de las Malvinas de Thatcher tienen en común es su utilidad para distraer la atención de los problemas internos de sus instigadores: en el caso de Thatcher, la crisis del desempleo, y en el de Trump, las preguntas sobre el alcance de sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, quien se ahorcó mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Con la ayuda de su victoria en el Atlántico Sur, Thatcher reinaría ocho años más. La Constitución estadounidense impide a Trump ejercer la presidencia hasta 2033. O eso nos hace creer.

El autor

Barry Eichengreen, profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, es autor, más recientemente, de In Defense of Public Debt (Oxford University Press, 2021).

