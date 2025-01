Trump, un global “agente provocateur”

Al escuchar al Presidente Electo de Estados Unidos, Donald Trump, repasar sus amenazas provocadoras en su conferencia de prensa de ayer 07 de enero, desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, fue evidente que, recitaba sus ideas de memoria, pero seguía el orden de las notas que tenía en el atril.

Así habló de recuperar el Canal de Panamá y dejar abierta la posibilidad de eventual acción militar, de la posibilidad de cambiarle el nombre al Golfo de México, acusar a México de estar bajo el control de los narcos, al tiempo que eludió explicaciones detalladas de sus acciones futuras.

Sus provocaciones no son ocurrencias, son calculadas para amedrentar y negociar sus objetivos desde una posición de fuerza. Lidia el Gobierno de la República con un provocador profesional. El reto será mantener la cabeza fría.

Mexicana, inevitable la rectificación

La repentina reducción de operaciones de Mexicana, el proyecto aeronáutico lopezobradorista, no debió sorprender, pues las circunstancias y la realidad hicieron inevitable que la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenara eufemística revisión del plan de negocios.

Fue idea del expresidente López Obrador revivir la aerolínea. La encargó a los militares, porque siempre supo que, por formación y tradición, no le pondrían peros a una caprichosa orden del Comandante Supremo.

Pero, dicho en bonito, no está la duquesa para tafetanes, el Gobierno tiene demasiados fierros en la lumbre y, como el problema de Mexicana es que no tiene suficientes aviones, pues se pausa el ritmo del plan aeronáutico lopezobradorista. Así de simple, así de difícil.

IMSS-Bienestar derrapa en Oaxaca

Hace casi un año el gobernador de Oaxaca Salvador Jara anunció la remodelación del Hospital “Doctor Aurelio Valdovinos”, uno de los principales nosocomios de la entidad para la atención de la población sin seguridad social.

Depende de la coordinación del IMSS-Bienestar en Oaxaca y de los servicios de salud de Oaxaca, pero atraviesa una situación de emergencia por la falta de recursos para insumos y carecer hasta de agua potable.

Han suspendido cirugías, por las insalubres condiciones, no pueden recibir más pacientes, por carecer de los más vitales insumos. Vamos, suspendieron hasta el servicio de comedor para el personal hospitalario. ¿Lo sabrá Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar?

NOTAS EN REMOLINO

Se pospuso la audiencia de los hermanos Guzmán ante el juez de Nueva York. Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán no han logrado terminar su convenio con el Departamento de Justicia de Estados Unidos... Por cierto, en Sinaloa, sigue la violencia que ya causó grandes pérdidas a toda la economía estatal. Fue asesinado un comandante de la policía municipal de Culiacán. Dicen que por ser de “los mayitos” ... Afirman fuentes gubernamentales que será aprobada la reglamentación que prohibirá sembrar maíz transgénico, pero aclaran que nadie ha hablado de prohibir su importación. Sería insensato con la baja de producción en el agro mexicano... ¿En serio? ¿Hay condiciones para crear nuevos partidos? ... Anuncian que miembros del gabinete de la Jefa de Gobierno de CDMX Clara Brugada, no han presentado su declaración patrimonial. ¿Acaso no hay plazo obligatorio para presentarla? ... Frase de Dante Gabriel Rossetti, con los atentos saludos: “El peor momento para un ateo es cuando ocurre algo que debe agradecer y no tiene a quien decirle gracias” ...