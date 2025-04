CELAC: México caminará sobre papel arroz

Caminará sobre papel arroz la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su asistencia a la IX Cumbre de la CELAC, pues dicen los que saben que su estancia en Honduras es lo suficientemente corta para reivindicar el vínculo con las naciones centroamericanas, área natural de influencia de México, y eludir cualquier celada.

Fuentes de Palacio perciben que la turbulencia generada por las tarifas del Presidente de Estados Unidos Donald Trump podrían aprovecharla algunos mandatarios latinoamericanos con dificultades políticas internas, para impulsar un frente anti Trump.

En un frente anti Trump, México arriesgaría mucho, pues la Casa Blanca, opinan lúcidos economistas ajenos al Gobierno de la República que, retórica aparte, la Casa Blanca si quiere renegociar el T-MEC. Y, diría Juan Gabriel: ¿qué necesidad?

¿Gobierna Morena en Tamaulipas?

De jure, que dicen quienes saben latín, en Tamaulipas, gobierna Morena, el Movimiento-Partido en el Poder; pero acontecimientos recientes fuerzan a preguntar ¿quién gobierna de facto en Tamaulipas?

Morena tendría que hacerse la misma pregunta si es cierto lo publicado por “Política online” de que el gobernador Américo Villarreal ordenó a sus colaboradores más cercanos no compartir información sensible con el vocero del gobierno estatal, a quien no despide “por no dañar ciertos vínculos”.

Quizá, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, dirigentes nacionales de Morena y responsables de las elecciones tamaulipecas de 2026, más temprano que tarde tendrá que decidir si, por el mandatario tamaulipeco contaminarán la imagen del Movimiento-Partido o deciden: “total, una raya más al tigre”.

Para los ultras, ¿qué es lo importante?

A pesar de las leyendas urdidas por el oficialismo, difundir las señales cada día más evidentes del disgusto entre los ultras de Morena por decisiones que, forzado por la realidad, ha tomado el Gobierno de la República.

Las razones del desacuerdo parecen simples, pero son complejas, pues a veces los ultras se molestan por ajustes a las políticas públicas, como vulgares ambiciosos, se molestan porque los ajustes les arrebatan posiciones y feudos.

Otras veces, las menos, se indignan por razones ideológicas y, como se ha visto durante casi todo el actual sexenio, dejan la impresión de que por necedad ideológica anteponen “sus principios y valores” al interés de la Nación.

Notas en remolino

Con atención seguirá la Junta de Gobierno del Banco de México la reacción de la Reserva Federal de Estados Unidos –banca central del vecino país- por la turbulencia provocada por los aranceles del inquilino del ala oeste de la Casa Blanca, pues podrían mover las tasas de interés… No importa que la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez se sienta agobiada por el problema de los ilegales desalojos. La red de complicidades oficiales con bandas delincuenciales d cuello blanco quizá la obliguen a solicitar el apoyo federal. Veremos si soportan el pestilente olor de la corrupción… Es un hecho que el próximo Tribunal de Disciplina Fiscal sólo se preocupará porque los jueces y magistrados no se aparten de la línea que dicten los gobiernos federal y estatales… Ociosa reflexión de Fran Antonio de Guevara, pues la hizo hace cinco siglos, alejadísimos de los tiempos estelares: “El buen juez no ha de torcer las leyes a su condición, sino torcer su condición conforme a las leyes …”