Trump debe nombrar a un jefe de estadísticas no partidista

WASHINGTON, D.C. - Tras despedir al comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) el 1 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que nominaría al próximo director de la agencia a la semana siguiente. Era imperativo que las empresas y los inversores percibieran al candidato de Trump como imparcial e independiente de la Casa Blanca. Dado que la confianza en la integridad de los datos gubernamentales es fundamental para la prosperidad, nombrar a un director independiente de la BLS redunda en el interés político directo de Trump.

El despido de Erika McEntarfer, comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), se produjo inmediatamente después de que la oficina publicara el informe de empleo de julio, el cual reveló que la economía estadounidense solo creó 73,000 empleos. Como cada mes, el informe de la BLS también incluyó datos revisados de los dos meses anteriores. Estas revisiones fueron significativas, mostrando que la economía creó solo 19,000 nuevos empleos netos en mayo y 14,000 nuevos empleos netos en junio.

Trump, furioso, afirmó en redes sociales que McEntarfer “falsificó” las cifras de empleo, manipulándolas “con fines políticos”. Cabe aclarar que no hay ni una sola prueba que respalde esas afirmaciones, y sí todas las razones para creer que son falsas. Incluso asumiendo intenciones maliciosas, sería muy difícil falsificar las cifras. Como explicó William Beach, predecesor de McEntarfer designado por Trump, a Politico, cientos de analistas elaboran las cifras, que son finalizadas por unas 40 personas que han servido bajo la presidencia de ambos partidos. “El comisionado no ve estas cifras hasta el miércoles anterior a su publicación el viernes”, añadió Beach. “El comisionado no tiene ninguna influencia ni posibilidad de conocer los datos hasta que estén completamente terminados”.

Al afirmar erróneamente que los datos de empleo están sesgados, Trump estaba socavando la credibilidad de la información de la que dependen los responsables políticos, las empresas, los hogares y los inversores. Las implicaciones económicas son de gran alcance. Sin un buen conocimiento de la realidad económica, los inversores podrían percibir mayores niveles de riesgo, las empresas podrían retrasar nuevos proyectos y la Reserva Federal de EU podría cometer un costoso error al fijar los tipos de interés.

La decisión de Trump de despedir a McEntarfer y nombrar a un nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) tiene una resonancia histórica difícil de ignorar. La Unión Soviética y China falsificaron regularmente datos económicos para respaldar sus políticas. (Joseph Stalin ejecutó al funcionario del censo que descubrió que la Unión Soviética tenía una población menor de la que Stalin había anunciado).

No se insistirá lo suficiente en que los datos elaborados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sobre el mercado laboral, y los datos económicos del gobierno estadounidense en general, son la referencia definitiva. Simplemente no hay sustituto para ellos. Si bien los datos del sector privado son un complemento importante de las estadísticas oficiales, a menudo se comparan con los datos gubernamentales y no son ni de lejos tan representativos ni fiables.

Asimismo, las revisiones de las estadísticas oficiales -el detonante del despido de McEntarfer- son rutinarias y no deben preocuparnos. Los organismos gubernamentales deben encontrar un equilibrio entre la necesidad de datos de alta calidad y la necesidad de informar oportunamente.

Las cifras de empleo son una estimación del número total de empleados en nómina durante la semana que incluye el día 12 del mes. Se encuesta a las empresas, pero algunas envían sus respuestas tarde, mientras que otras pagan a sus trabajadores mensualmente, a fin de mes. El reto para la BLS es proporcionar a los responsables de la toma de decisiones de información vital lo más rápido posible, sabiendo que cuanto más se espere, mayor será la calidad de sus datos.

Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) podría haber esperado hasta agosto para publicar los datos de mayo, pero eso habría dificultado que la Reserva Federal fijara los tipos de interés durante el verano y que las empresas tomaran decisiones importantes basadas en la situación del mercado laboral. Por lo tanto, la BLS publica una estimación para mayo en junio, y luego otra basada en datos más completos en julio, antes de publicar la cifra final en agosto.

Además de los problemas con las respuestas a la encuesta, la BLS debe abordar el reto de estimar la reducción del empleo en las empresas que salieron del mercado en mayo y el número de nuevos empleos netos en las empresas creadas en mayo. También debe tener en cuenta las fluctuaciones estacionales del empleo.

El resultado es que las revisiones son solo eso: revisiones, no correcciones.

Además, si bien las revisiones de julio fueron considerables -con una reducción de 125,000 puestos de trabajo en el total de empleos de mayo y de 133,000 en junio-, no parecieron preocupantes ni excesivas. Según mis cálculos, en las últimas tres décadas hubo diez casos de revisiones a la baja de más de 100,000 puestos de trabajo y 26 casos de revisiones al alza de más de 100,000.

Trump debería pensárselo dos veces antes de intentar instalar un lacayo en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Sería prudente que recordara que cuando Argentina manipuló sus datos de inflación -y los mercados dejaron de confiar en las estadísticas oficiales-, las tasas de interés subieron y la crisis de deuda del país se agravó.

De todos modos, incluso si Trump instala a un adulador como comisionado, debemos seguir creyendo en la integridad de los datos (que son extremadamente difíciles de manipular) hasta que los funcionarios de la agencia nos den razones para no hacerlo.

McEntarfer tomó decisiones en la BLS sin influencia política. El próximo líder de la agencia debería ser igual de independiente. De lo contrario, los responsables políticos, los líderes empresariales, los hogares y los inversores podrían empezar a percibir los datos gubernamentales como erróneos, lo que podría tener efectos perjudiciales en cascada en toda la economía estadounidense. Evitar esto redunda en el interés político directo de Trump. Pero dado su historial de autogoles, me preocupa.

El autor

Michael R. Strain, director de estudios de política económica en el American Enterprise Institute, es el autor, más recientemente, de The American Dream Is Not Dead (But Populism Could Kill It) (Templeton Press, 2020).

Copyright: Project Syndicate,1995 - 2025

www.project-syndicate.org