Trump: cuidado con griegos que traen regalos

“Timeo danaos et dona ferentes” (Cuidado con griegos que traen regalos), advierte la Eneida de Virgilio de celada similar a la del Caballo de Troya, analogía aplicable a la actitud deferente con México y con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuidado, Presidenta, pues al mismo tiempo el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer dijo que, pese a su mejor tecnología y expertise, las empresas de energía de su país tenían grandes obstáculos para invertir en México.

Cuidado a quienes todavía creen que a la Casa Blanca le importa la consolidación de las reformas del nuevo régimen de México, pues en tanto “la revolución de las conciencias” respete los intereses estadunidenses, Trump citará al clásico de Tommy Lee Jones: “I don´t care”.

Morena va con todo en Durango

A siete semanas de las elecciones municipales en Durango, es tanta la preocupación de los dirigentes nacionales del Partido en el Poder que decidieron acuartelarse allá, con el riesgo que alguien pregunte: ¿y quién quedó en la tienda”.

Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán estarán en la entidad norteña que gobierna el priista Esteban Villegas, quien encabezó la coalición PRI-PAN que triunfó en 2022.

A semanas de las elecciones, parece que Morena tiene desventaja. Debe ser preocupante, sobre todo para la dupla de la dirigencia nacional que en su primera elección enfrenta dura batalla. Buen momento para probar que no erraron quienes les ungieron. Veremos.

México, el Tánger de los sesentas

La desclasificación de los documentos estadunidenses sobre el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 permitió conocer actividades de la CIA en el México de aquellos años, tan lejano para las nuevas generaciones.

En aquellos años de apogeo de la Guerra Fría no habían nacido 100 millones de los mexicanos de hoy y, salvo recuentos mediáticos recientes, no saben que en México espiaban por igual la CIA y la KGB, más todas las agencias de Europa Occidental y Oriental. Era un hervidero.

Los que saben nos dicen que el “Casa Blanca” de Ingrid Bergman y Humphrey Bogart estaba en realidad en Tánger, Marruecos, ocupada por la España franquista, cuya neutralidad hizo que ahí se concentraran todos los espías de aquel tiempo. Y que ese era el México de los sesenta.

NOTAS EN REMOLINO

Sin consultar al Consejo de la Judicatura, Nafin entregó a la SHCP 10 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial “para pagar las indemnizaciones de jueces que se retiraron hace cuatro meses”. Luego se quejan cuando se habla de “pulsiones autoritarias” ... Un exceso retórico, por supuesto, llamar parafernalia del poder a las escoltas de los funcionarios del Gobierno de la República. Sería irresponsable no custodiarlos... ¿Es necesario darle municiones a Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, y reconocer como veraz su dicho de que está corrompido el Poder Judicial Federal de México? ... Desmienten las madres buscadoras a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, quien aseguró que disminuyeron los desaparecidos en la entidad ... Buena frase del austríaco Franz Werfel para la Semana Mayor: “Para el que cree no es necesaria ninguna explicación; para el que no cree toda explicación sobra” ...