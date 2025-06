¿Todos privilegian la agenda de la Presidenta?

Tantos conflictos, en tantos espacios, fuerzan a preguntar por qué el coordinador de asesores no ha propuesto un mecanismo para obligar a los despachos del gabinete a que atiendan problemas, en lugar de dejar que todos caigan en el escritorio de la Presidenta Sheinbaum y merezcan mañanero espacio.

Un mecanismo que, sin ocultarle información a la Presidenta, haga que los despachos del gabinete se ocupen de los problemas de su área y sólo consulten las opciones para solucionarlo. Así la Presidenta decidiría cuál aprueba y si la solución merece que ella lo anuncie.

Con tantos fierros en la lumbre, como tiene la Presidenta Claudia Sheinbaum, sería desleal que sus más cercanos, como su coordinador de asesores, se ocuparan más de sus personales agenda y aspiraciones, en lugar de privilegiar la agenda de su Presidenta.

Comodinos, los gobernadores morenistas

La palabra comodino, según el diccionario de la lengua española, define al amante de la comodidad y regalo, con sus sinónimos de holgazán, gandul, indiferente y egoísta, describen con singular precisión el comportamiento de los 24 gobernadores morenistas y de sus aliados de la coalición que llevó al poder a la IV-T.

Unos, como se dijo líneas arriba, por holgazanes, otros indiferentes, gandules o egoístas gustosos capitalizaron la lopezobradorista obsesión por concentrar el poder de la República en la Presidencia y no tienen escrúpulo en delegar hasta sus obligaciones partidistas al Ejecutivo Federal.

Así, mientras cada uno a su modo es el barón feudal que explota su entidad, juran y perjuran lealtad al Gobierno de la República y a su partido, al tiempo que aprovechan la obsesiva concentración de poder en la Presidencia para justificar sus fallas y omisiones culpando al gabinete presidencial.

FGR: éramos muchos y …

Una supondría para el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tan prolijo en lenguaje y modos, fue un inesperado gaffe su mañanero calificativo de que el caso de Florence Cassez fue un montaje.

“No debe ser tomado como un posicionamiento oficial de la fiscalía, puesto que no constituye una declaración oficial como erróneamente se ha malinterpretado”, enfatiza el singular comunicado.

Sólo que se haya descompuesto algún teléfono en la red interna de la Fiscalía General de la República, se explicaría el comunicado de la dependencia en el cual se afirma que las declaraciones del Fiscal Alejandro Gertz Manero no son oficiales.

NOTAS EN REMOLINO

Los más acuciosos análisis de los resultados electorales se sintetizarían en la frase de Rocío Nahle, la gobernadora veracruzana, quien apuntó que en las elecciones municipales del pasado domingo hubo tropezones. Y hay que aprender de los tropezones… Intrigante declaración del director del INAH, Diego Prieto: “Se están reconfigurando las relaciones con España”. ¿Seguro? … Contra el gusano barrenador, SADER busca una alternativa viable ante la realidad que no hay modo de controlar la frontera sur … No es mal consejo el de Ildefonso Guajardo de que, por el T-MEC, México debería buscarse la fórmula para limitar las inversiones de China… Frase de William Faulkner para tiempos estelares: “nunca pierdas tiempo lamentando errores. Basta que no los olvides” …