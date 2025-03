Teuchitlán: entre la barbarie del CJNG y la negligencia oficial

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero , dijo ayer que no es creíble que las autoridades de Jalisco no supieran lo que ocurría en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Su escepticismo no es gratuito. Lo descubierto ahí no es solo una fosa clandestina, sino un campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con crematorios clandestinos y cientos de objetos personales de sus víctimas.

Recordemos que en septiembre de 2024 la Guardia Nacional irrumpió en el rancho, encontró a presuntos secuestradores, cadáveres y personas cautivas. Luego, la fiscalía estatal, bajo Salvador González de los Santos , tomó el control, colocó sellos y se marchó, dando por terminado el asunto. Seis meses después, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió que el sitio seguía en operación y escondía una infraestructura diseñada para la desaparición masiva de personas. El CJNG simplemente retomó sus actividades sin que nadie los molestara.

El hallazgo reciente es aún más espeluznante. Se encontraron tres crematorios clandestinos llenos de restos humanos calcinados, 400 pares de zapatos, ropa, mochilas, identificaciones y una carta de despedida. Además, se hallaron 96 casquillos de bala y evidencia de que el sitio también era un campo de entrenamiento forzado del CJNG. Se estima que las víctimas podrían ser hasta 200.

La respuesta de la Fiscalía de Jalisco no pudo ser más absurda. González de los Santos admitió que no revisaron a fondo la propiedad y que los criminales regresaron, rompieron los sellos y siguieron operando sin ser detectados. Para justificar su omisión, declaró: "Los hornos estaban enterrados bajo una gruesa capa de tierra y ladrillo, lo que dificultó su detección en la inspección inicial". ¿Nadie notó la actividad? ¿Ningún agente se preocupó por vigilar el lugar?

Lo peor es que la tecnología para evitarlo existe y es accesible. Cámaras con sensores de movimiento, drones con imágenes térmicas y sistemas de monitoreo pudieron haber evitado que el CJNG retomara el control del rancho. Con alrededor de un millón de pesos se habría asegurado el sitio y detectado la infraestructura oculta. Pero nada de eso se hizo. ¿Por falta de recursos? Jalisco recibe miles de millones en presupuesto de seguridad. ¿Por negligencia? Sin duda. ¿Por corrupción? Es probable.

El gobernador emecista Pablo Lemus , quien asumió el cargo en diciembre pasado, asegura que investigará lo ocurrido durante la gestión de su antecesor, Enrique Alfaro Ramírez . Sin embargo, Lemus heredó el caso y mantiene al fiscal nombrado por Alfaro, lo que significa que él es responsable de lo que ocurre ahora. No ha pedido que la FGR atraiga el caso, lo que sugiere que su postura es más de contención que de acción.

Gertz lo dejó claro: es imposible que las autoridades locales no supieran lo que estaba pasando. O fueron cómplices, o fueron incompetentes, o ambas cosas. La complicidad con el CJNG no es una hipótesis descabellada.

El caso Teuchitlán es una radiografía de México: un país donde las víctimas tienen que buscar a sus muertos porque el Estado no solo es incapaz de encontrarlos, sino que permite que los criminales sigan operando en el mismo sitio. Y después nos preguntamos por qué crece la impunidad.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy