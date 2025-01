Terapia de choque para el multilateralismo

PRINCETON. Nadie duda de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrará poco respeto por el multilateralismo. Incluso funcionarios con una orientación más global, como el designado secretario del Tesoro, Scott Bessent, creen que el propósito de interactuar con las instituciones internacionales es “ganar”. Estados Unidos debería interactuar, pero solo para que sus propios intereses no sufran.

La crítica típica estadounidense del multilateralismo supone que el orden existente está fundamentalmente roto y que se necesita un shock a las instituciones internacionales para eliminar las amenazas a los intereses estadounidenses o los desafíos al punto de vista estadounidense. Pero ¿qué vendrá después del shock? Será necesario que haya nuevos principios ordenadores, y no surgirán simplemente de exigir que todos se pongan del lado de Estados Unidos.

Es cierto que el diagnóstico no es completamente erróneo. La debilidad de los recientes esfuerzos multilaterales refleja una fragmentación intelectual y política más profunda. Mientras el Fondo Monetario Internacional celebraba su reunión anual de otoño en octubre de 2024, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y cuatro nuevos miembros) convocaron a 36 líderes nacionales en Kazán, Rusia, donde el debate se centró en reemplazar el orden monetario internacional basado en el dólar.

Casi al mismo tiempo, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica se reunía en Cali, Colombia, y pronto fue seguida por una cumbre climática contraproducente en Bakú, Azerbaiyán, y luego una inútil cumbre del G20 en Río de Janeiro. Si el multilateralismo funcionaba bien, todas estas negociaciones se unirían.

Sin embargo, el rechazo al orden internacional no es nuevo. En Estados Unidos, las administraciones republicanas entrantes a principios de los años 1970, principios de los años 1980 y principios de los años 2000 expresaron su desprecio por el multilateralismo y exigieron que los aliados gorrones de Estados Unidos pagaran más por el paraguas de seguridad que proporciona.

Richard Nixon y su secretario del Tesoro, John Connally, no ocultaron su desdén por las instituciones internacionales, argumentando que solo una acción unilateral radicalmente disruptiva podría cambiar las cosas. Su terapia de choque comenzó espectacularmente en agosto de 1971, cuando Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro e impuso un impuesto general a las importaciones. Otros países tuvieron que lidiar con un mundo en el que sus exportaciones se habían vuelto más caras.

De manera similar, a principios de los años 1980, los asesores de Ronald Reagan desconfiaban abiertamente del FMI, y muchos dentro de la órbita de George W. Bush a principios de los años 2000 argumentaron que la reciente crisis financiera en el este de Asia había desacreditado al Fondo, y que los flujos de capital privado podían satisfacer todas las necesidades de financiamiento para el desarrollo de todos modos.

En cada caso, sin embargo, una grave crisis financiera finalmente obligó a una reconsideración. En los años 1970, la depreciación del dólar llevó a los productores de petróleo a aumentar los precios, y muchos países en desarrollo importadores de petróleo tuvieron que ser rescatados por un recién creado Fondo para el Petróleo del FMI. En 1982, el dólar en alza y las mayores tasas de interés en Estados Unidos produjeron una crisis general de deuda, que llevó al FMI a reconfigurarse para satisfacer las demandas del momento. En 1983, Reagan se refería al Fondo como el eje del sistema financiero internacional.

Finalmente, la crisis financiera mundial de 2008 comenzó en los últimos años de la Presidencia de Bush. Muy pronto, los gobiernos se habían unido en el G20 y en otros organismos globales para contener las consecuencias y establecer nuevas reglas de juego.

Dejando de lado la historia reciente, hay una razón más fundamental por la que el multilateralismo seguirá siendo esencial. En un mundo que parece estar segmentándose en bloques rivales, la mayoría de los países están centrados, con razón, en proteger sus propios intereses. Y como esos intereses no se alinean perfectamente con los de Estados Unidos, China o cualquier otra potencia global aspirante, los gobiernos quieren mantener el contacto con todas las partes en el conflicto inminente.

Una dinámica similar se encontraba detrás del Movimiento de Países No Alineados de la era de la Guerra Fría, que reunió a países que se negaron a elegir entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De la misma manera, la ASEAN surgió de la preocupación de que Indonesia no tuviera que tomar partido, sino que, en cambio, pudiera afirmarse forjando vínculos más fuertes con sus vecinos. La Comunidad Europea, que evolucionó hasta convertirse en la Unión Europea, también surgió porque los europeos, aunque alineados con los EU, no querían ser una extensión de ella. En 2008, en medio de una nueva crisis financiera, la ASEAN quería avanzar en la dirección de convertirse en una comunidad al estilo de la UE.

En todos lados hoy en día, el mensaje es el mismo: no queremos elegir bando, y no deberíamos vernos obligados a hacerlo. El primer ministro británico, Keir Starmer, argumenta con razón que sería “totalmente incorrecto” que el Reino Unido eligiera entre Europa y los EU. En respuesta, el asesor de Trump, Stephen Moore, sugiere que los británicos deben elegir el socialismo europeo o los mercados libres al estilo estadounidense. Pero como ahora todos los gobiernos persiguen algún tipo de política industrial, esta yuxtaposición es una quimera.

Cuestionando la historia, los episodios históricos siempre nos hacen comprender que el mundo no está construido en torno a cálculos de suma cero. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, lo expresó elegantemente en la conferencia original de Bretton Woods: “La prosperidad, como la paz, es indivisible. No podemos permitirnos que se disperse aquí o allá entre los afortunados o que la disfrutemos a expensas de otros”. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los líderes estadounidenses vieron que no podían lograr la paz trabajando solo con quienes adoptaran el manual de estrategias de Estados Unidos.

Si un país tan poderoso como Estados Unidos en 1945 todavía necesitaba ganar amigos e influir sobre la gente, Estados Unidos hoy ciertamente debe hacerlo. La terapia de choque para el multilateralismo traerá disrupción; pero después de eso, debe traer más cooperación internacional, porque no hay alternativa.

Harold James, profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, es el autor, más recientemente, de Seven Crashes: The Economic Crises That Shaped Globalization (Yale University Press, 2023).

