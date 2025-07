Los tenedores de deuda estadounidense deben prepararse para el impacto

RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE -Las perspectivas financieras de Estados Unidos se han ensombrecido bajo el liderazgo de Donald Trump. Las tres principales agencias de calificación crediticia hoy clasifican la deuda federal estadounidense un escalón por debajo de la triple A, y Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, advierte sobre una grieta en el mercado de bonos norteamericano. Con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años en tan solo el 4,41% el 13 de junio de 2025 -mientras que la tasa a 30 años está en el 4,9%-, los tenedores de deuda nominal estadounidense deberían estar preparados para pérdidas reales significativas.

El riesgo principal no es un impago soberano estadounidense, sino más bien alzas inesperadas de las tasas de interés a medio y largo plazo, debido a las expectativas del mercado de una mayor inflación. La política fiscal del gobierno de Trump es insostenible, como lo fue durante la presidencia de Joe Biden, pero aún más si el presupuesto “grande y hermoso” de la administración se aprueba de una manera parecida a su forma actual.

El Informe Financiero del Gobierno de Estados Unidos de enero de 2025 lo deja claro. La proporción de la deuda federal estadounidense en manos del público con respecto al PIB a finales del año fiscal 2024 era de alrededor del 98%, aunque 4,7 billones de dólares de los 28,3 billones de deuda federal estaban en manos de la Reserva Federal, lo que significa que se clasifica erróneamente cuando se dice en manos del “público”, cuando en realidad las cuentas del banco central deberían consolidarse con las del gobierno federal.

Con la política actual y con base a las hipótesis del informe, la deuda federal en manos del público alcanzaría el 535% del PIB en 2099. Estabilizar la relación deuda-PIB de Estados Unidos requiere que el déficit federal primario anual (excluidos los pagos de intereses) cayera un promedio del 4,3% del PIB en los próximos 75 años. Sin embargo, el déficit federal y el déficit primario fueron del 6,4% y del 3,3% del PIB, respectivamente, en el año fiscal 2024, muy por encima de lo que puede justificarse con la economía cerca del empleo pleno.

Con un Congreso tan disfuncional, nadie tiene fe en que se logre la reducción del déficit que hace falta. Los demócratas no hacen recortes permanentes del gasto, y los republicanos no hacen alzas permanentes de impuestos. El gobierno federal posee alrededor del 28% de las tierras de Estados Unidos (aproximadamente 260 millones de hectáreas), así como otros activos comerciales reales que podrían producir importantes ingresos adicionales no fiscales si se gestionaran adecuadamente. Pero ningún partido -ni siquiera el mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental- parece haber considerado esta opción, por lo que es probable que el déficit federal como porcentaje del PIB aumente en los próximos años.

Sin una mejora previsible de la política fiscal, hay dos resultados posibles. En primer lugar, el gobierno podría incurrir en un impago. Desde hace tiempo existe el riesgo, pequeño pero recurrente, de que se produzca un impago técnico de corta duración si el Congreso no consigue aumentar, suspender, prorrogar, revisar o abolir a tiempo el techo de la deuda federal. Afortunadamente, ha evitado este escenario 78 veces desde 1960, y esperamos que lo siga haciendo.

En la situación actual, el techo de la deuda (incluida la deuda en manos de las agencias federales) está fijado en 36,104 billones de dólares, y la deuda sujeta al límite es de 36,103 billones de dólares. En caso necesario, el Tesoro dispone de un activo de gran liquidez (la Cuenta General del Tesoro mantenida en la Reserva Federal) por valor de 332,900 millones de dólares que puede utilizar para hacer frente a sus obligaciones; y puede recurrir temporalmente a “medidas extraordinarias para seguir tomando prestadas cantidades adicionales durante un tiempo limitado”.

La segunda posibilidad, más probable, es que la Fed monetice suficiente deuda federal como para evitar el impago. Dado que el servicio de la deuda federal estadounidense se realiza en dólares, “imprimir dinero” siempre es una opción. Pero, como bien sabe la Reserva Federal, una monetización a gran escala de la deuda federal daría lugar a una inflación significativamente por encima de la meta. Creemos que la Fed lo hará sin que Trump revoque su independencia operativa.

Para conseguir que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) haga algo que no desea, el presidente tendría que controlar a la mayoría de sus 12 miembros con derecho a voto. Estos incluyen a los siete miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y a cinco (de los 12) presidentes de bancos regionales de la Reserva que votan en cualquier reunión del FOMC.

Ni el presidente ni el Congreso pueden nombrar o destituir a los presidentes de los Bancos de la Reserva. La Junta de Gobernadores debe aprobarlos, y solo la Junta puede destituirlos. El presidente nomina a los integrantes de la Junta, pero el Senado debe confirmarlos. Los límites actuales de mandato de los miembros de la Junta implican que, suponiendo que no se despide a ninguno, Trump solo tendrá la oportunidad de postular a dos nuevos miembros.

Es cierto que, con la facultad de despedir a los miembros de la Junta “con causa justificada” -es decir, por “ineficacia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta”-, Trump podría intentar sustituir a la mayoría de los miembros por integrantes leales. Pero esto parece poco probable. Si se ha cumplido o no el criterio de “causa justificada” será algo que se impugnará en los tribunales, y el Senado tendría que confirmar los nombramientos de Trump.

Del mismo modo, el Congreso podría revisar la Ley de la Reserva Federal para sustituir los objetivos de política monetaria de la Fed por un mandato para comprar o vender deuda soberana según los deseos del Tesoro. Pero esto también es poco probable. Y lo mismo cabe decir de un escenario en el que el Tesoro establezca una meta de rápida depreciación del tipo de cambio para el dólar que solo pueda alcanzarse mediante compras a gran escala de deuda pública estadounidense por parte de la Fed que generen una inflación elevada.

Sin embargo, el predominio fiscal -de hecho, la captura fiscal- es muy probable, porque la necesidad de evitar una crisis financiera nacional y mundial forzará la mano del FOMC. Este hará lo que sea necesario para evitar un impago soberano, porque el mandato de estabilidad financiera de la Fed (la Ley de Estabilidad Financiera de 2010 menciona a la Reserva Federal 179 veces) sin duda prevalece sobre su mandato de política monetaria de mantener el máximo empleo, precios estables y tasas de interés moderadas a largo plazo.

La Reserva Federal no puede amenazar de forma creíble con negarse a monetizar la deuda y los déficits para obligar al Tesoro, y mucho menos al Congreso, a una reducción fiscal. En consecuencia, la Fed no tendrá más remedio que realizar compras de deuda soberana que sabe incompatibles con sus objetivos de política monetaria.

Ahora que las tasas de interés nominales de la deuda soberana estadounidense a mediano y largo plazo están muy por debajo de los niveles consistentes con unas expectativas realistas de inflación futura, es probable que se produzcan serias pérdidas de capital en los instrumentos de deuda nominal (públicos y privados). El repunte de la inflación podría producirse en menos de tres años. A medida que se vislumbre la perspectiva de una captura fiscal, invertir en Valores del Tesoro Protegidos contra la Inflación (TIPS) y otros instrumentos de deuda pública y privada indexados se convertirán en una opción cada vez más atractiva.

El autor

Willem H. Buiter, execonomista jefe de Citibank y exmiembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, es asesor económico independiente.

El autor

Anne C. Sibert es profesora emérita de Economía en Birkbeck, Universidad de Londres.

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2025

www.project-syndicate.org