T-MEC: una buena y una mala

Buena noticia que, después de anunciar su súbito regreso a Washington, en charla telefónica el Presidente Trump le dijera a la Presidenta Claudia Sheinbaum que mantendrían la buena relación y llegarían a acuerdos.

La mala noticia sería que allá en Kananaskis, Canadá, la Presidenta quizá se enteró que el objetivo, nada nuevo, por cierto, del inquilino de la Casa Blanca podría ser negociar dos acuerdos comerciales, uno con Canadá y otro con México.

Si en el próximo otoño Trump no cambia de opinión, como diría el clásico beisbolero, “pa´ atrás los fielders”, y prepararse para discutir la vigencia del acuerdo comercial con Estados Unidos, trascendente para México en más de un sentido.

Medicamentos, el consejo de Einstein

Se informó que en Canadá la Presidenta Sheinbaum habló con Narendra Modi, Primer Ministro de India sobre vincularse con la industria farmacéutica de aquella nación, quizá con el objetivo de solucionar el crónico desabasto de medicamentos e insumos.

Si el problema ha sido, esencialmente, la incapacidad de estructurar un buen sistema de distribución, ¿por qué no contratan especialistas del sector privado? Al final del día resultará más barato que, como quieren, seguir experimentando.

¿Tanto pesan los prejuicios que dejaron un tiradero en el sector salud? ¿Por qué seguir tropezando con la misma piedra y no recordar la advertencia de Albert Einstein: “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”? Conste, es pregunta.

¿Quién les exige a los gobernadores?

Ciertamente, el promedio de homicidios se ha reducido, pero también lo es que entre las estadísticas de los asesinatos se cuenta entre las víctimas se cuenta a un número muy alto de políticos locales, lo cual produce una interrogante.

¿Por qué el temor a intentar siquiera forzar a los gobernadores a discernir cuales asesinatos están relacionados con la violencia de las bandas criminales y cuáles se cometen por disputas y rencillas políticas locales?

Hasta ahora, los gobernadores están muy cómodos con la centralización del poder establecida desde el pasado sexenio, pues así nadie les pide cuentas por propiciar que en sus entidades los conflictos locales se resuelvan a tiros.

NOTAS EN REMOLINO

Tal parece que muchos no se dan cuenta de lo estéril de preocuparse por quién presidirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia que decide la validez de las elecciones presidenciales y facultada para declarar Presidente Electo, no se dan cuenta que fue colonizado por el Ejecutivo ... Parece que aprovecharon la ausencia de la Presidenta Sheinbaum para que, sin rubor alguno, Octavio Romero Oropeza hiciera el mañanero anuncio de que el Infonavit premiará a todos aquellos que han invadido viviendas construidas por el instituto... Quizá al gobernador sonorense Alfonso Durazo trata de callar habladurías, pues hizo el anuncio de que 26 y 27 de este mes estará en Phoenix, Arizona, para reunirse con la gobernadora Katie Hobbs ... La hospitalización de la titular de Homeland Security de Estados Unidos, dicen fuentes de Washington, fue por una reacción alérgica... Habrá propedéutico para los nuevos ministros de la Suprema Corte... “En política” – advirtió Konrad Adenauer -, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno” ...