Los soldados de EEUU no están por venir a México a combatir narcos. ¡Ya están aquí!

Cada vez que leo los reportes en México, que afirman que es cuestión de días, incluso... de horas para que el Presidente Donald Trump envíe soldados estadounidenses a combatir a los carteles dentro de México, recuerdo el número de audiencias en el Congreso en Washington, en donde estas cuestiones han sido ventiladas, pero bajo un paradigma completamente distinto al que manejan articulistas y columnistas mexicanos en México.

Déjenme sacarlos de las dudas; los soldados estadounidenses no están por venir a México. Ya están aquí desde hace mucho tiempo y su trabajo está directamente relacionado con combatir a los carteles de la droga.

El gobierno de López Obrador, canceló la iniciativa Mérida y les puso obstáculos a todas las agencias estadounidenses. La presidente, Claudia Sheinbaum, se dio cuenta, del error y aprendió inmediatamente que la mejor manera de evitar la invasión de EE. UU. que los articulistas mexicanos se imaginan, es cooperando y permitiendo que en una forma ordenada los soldados estadounidenses estén en México. No matando narcos, sino capacitando a las fuerzas armadas mexicanas y a las agencias que trabajan contra el tráfico de drogas a aprender cómo enfocar sus recursos contra los criminales de la droga.

No hay duda de que el volátil e impredecible carácter del presidente Donald Trump hace imposible afirmar que esa invasión nunca ocurrirá. Pero el hombre hoy está atascado en tantos frentes, que lo mejor por anticipar hoy son más acciones coordinadas entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Mientras el gobierno en Washington siga considerando al gobierno mexicano cómo un aliado, nada imprevisto ocurrirá. Lo repito, el día que México deje de cooperar en estos programas conjuntos de combate de narcos las cosas cambiarían y entonces si habría una intervención estadounidense. Mientras Trump nos considere aliados en la pelea contra las drogas, las cosas seguirán cómo hasta hoy.

Algo que debo advertirles es que los cumplidos expresados por Trump a la presidenta mexicana no son sino de dientes para afuera. Vean ustedes lo que paso con Gustavo Petro. el presidente de Colombia, hasta a la oficina oval lo trajeron... le regalaron gorritas rojas y le dijeron que lo amaban, y hoy lo están investigando y a Petro le podrían caer encima por asociación con los narcos en cuánto salga de la presidencia.

¡Atención! a Trump ya le enseñaron que en México se consigue más con miel que con vinagre. Por eso al Secretario de Seguridad Mexicano, Omar García Harfuch (a quien en Washington apodan “Batman” por su dedicación a la ley y el orden) lo reciben tan amigablemente en Washington (aguas con andarse creyendo de ese amor gringo).

Mí punto principal es que en México nadie le va a contar a usted que hoy y todos los días hay soldados de Estados Unidos que ya están en México trabajando. Consté, dije trabajando, no combatiendo a los narcos.

Para que usted esté enterado, el número de personal militar o policial estadounidense que opera actualmente en México entrenando a las fuerzas mexicanas, según consta en las estadísticas públicas, es muy reducido; generalmente entre 10 y 20 personas por misión, dependiendo de la misión específica que el senado mexicano apruebe.

Hasta hoy, no hay evidencia. ni registros en Washington que haya habido recientemente un aumento significativo de oficiales estadounidenses desplegados en México, más allá de estos equipos de entrenamiento autorizados oficialmente.

A continuación, le voy a mostrar un desglose detallado de lo que se ha documentado hasta la fecha en cuánto a oficiales y agentes estadounidenses trabajando en México, con las fuerzas del orden mexicanas.

Personal estadounidense entrenando a las fuerzas mexicanas: Despliegues actuales confirmados (2025-2026)

A.- Entre los meses de enero y marzo del 2025, solo hubo 10 militares estadounidenses autorizados para entrar a México y entrenar a fuerzas mexicanas.

Su Misión: Entrenar a varias unidades de operaciones especiales de la Armada mexicana.

Esté entrenamiento estuvo ubicado en el Centro de Entrenamiento Especializado del Cuerpo de Marines, en San Luis Carpizo, Campeche.

En otra instancia entre el 17 de febrero y el 28 de marzo del 2025:

B.- El 7º. Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. (Boinas Verdes) que entro a México cómo un pequeño destacamento de Fuerzas Especiales. El número exacto no lo ubicamos, pero fue de entre 12 y 15 operadores por equipo.

Su Misión: Entrenamiento de Infantería de Marina (Infantería de Marina Mexicana).

La ubicación del entrenamiento: La Base Naval Luis Carpizo, Campeche.

C.- Finales de 2025, Entrada adicional de Fuerzas Especiales:

No tenemos especificadas las cifras de asesores militares estadounidenses en este último destacamento, pero recuerden ustedes que históricamente las aprobaciones del Senado implican equipos pequeños, no grandes despliegues.

Las agencias policiales estadounidenses DEA, FBI, DHS, NSA, DHS y otras agencias vienen también realizando entrenamientos dentro de México. Con estas agencias si se incluyen a mayores destacamentos de agentes.

No existe evidencia pública de que un gran número de agentes policiales estadounidenses hayan entrenado físicamente a la policía mexicana dentro de México entre 2025 y 2026, sin embargo usted debe saber que la Oficina de mayor tamaño del FBI fuera de Estados Unidos está en México.

La CIA y la DEA tienen también una presencia importante. De hecho, esto ha sido tradición debido a la cercanía territorial de México con Estados Unidos. Su trabajo está más orientado a vigilar y evitar a agentes extranjeros de todos los países del globo en México, no porque quieran espiar a los mexicanos, sino a los espías que quieran usar la proximidad terrena que existe entre EEUU y México.

Esto es más seguridad para ellos que vigilancia a los mexicanos.

Algo más que ustedes deben saber es que la DEA, el FBI, la ATF y el DHS suelen realizar:

Investigaciones conjuntas con autoridades mexicanas

Intercambio de inteligencia con autoridades mexicanas

IMPORTANTE; Los entrenamientos de estas agencias son en Estados Unidos, no en México

Hoy hay más información sobre la cooperación en materia de seguridad entre EE. UU. y México, y por eso existe la impresión de que la presencia estadounidense de agencia de espionaje y vigilancia son mayores:

Algo más que aumentó recientemente es la frecuencia de los entrenamientos conjuntos, el crecimiento no fue en el tamaño de los equipos:

• La visibilidad gracias a la difusión pública de las aprobaciones del Senado.

• La atención mediática de muchos países acerca de la violencia de los cárteles y la seguridad transfronteriza dentro de México.

Generalmente los centros de adiestramiento están en Estados Unidos o en terceros países, no dentro de México.

Lo que demuestran los datos que revisamos para esta columna, es que según el Proyecto de Recursos sobre la Violencia en México, entre 2000 y 2020, Estados Unidos se gastó más de 148 millones de dólares en el entrenamiento de las fuerzas militares y policiales mexicanas. Es importante aclarar que esto abarcó desde el mantenimiento de las aeronaves hasta las más recientes operaciones tácticas. Si bien las cifras anuales exactas varían, los patrones típicos incluyen:

Número típico de participantes mexicanos al año bajo programas federales

IMET (Educación y Entrenamiento Militar Internacional):

150–300. estos entrenamiento son impartidos en los Estados Unidos.

Cursos de contraterrorismo y antinarcóticos del Departamento de Defensa:

500–1500. A menudo en EE. UU. o centros regionales.

Cursos del FBI, DEA y DHS: Cientos. Generalmente en EE. UU., no en México.

En resumen: EE. UU. capacita a varios miles de mexicanos al año. Pero solo unas pocas docenas de instructores estadounidenses operan simultáneamente en México.

¿Qué agencias estadounidenses son las más activas en México?

Las agencias estadounidenses más activas en México no son las que entrenan físicamente a oficiales mexicanos dentro del país; sino las que operan principalmente mediante el intercambio de inteligencia, investigaciones y capacitación realizadas en Estados Unidos.

Agencias estadounidenses involucradas

A. Departamento de Defensa (DOD)

• Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. (7.º SFG)

NORTHCOM—Agencia del Comando Norte del Departamento de Defensa (DOD)

Es la principal agencia coordinadora de los grupos que respaldan los pequeños equipos de entrenamiento aprobados por el Senado mexicano.

B. Departamento de Justicia. DEA

Históricamente, la agencia de seguridad estadounidense más activa en México.

Después del 2020, México restringió drásticamente las operaciones de la DEA.

C. Agencias de Seguridad Nacional, incluido el Consejo Nacional de Seguridad,

HSI Homeland Security Investigations- (Investigaciones de Seguridad Nacional)

Su trabajo está centrado en la identificación y seguimiento de las redes financieras de los cárteles y el tráfico de armas.

Recientemente HSI coordinó con la policía mexicana durante la Operación Diablo Express, que implicó el traslado de oficiales mexicanos a EE. UU. para una planificación operativa más segura.

D. Departamento de Estado

• INLE International Narcotics and Law Enforcement (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley)

Financia y coordina la mayoría de los programas de capacitación policial.

La capacitación en EE. UU. mejora la capacidad táctica, las habilidades de inteligencia y la interoperabilidad, pero no resuelve los problemas estructurales más profundos que limitan la capacidad de México para combatir a los cárteles.

El Instituto Quincy señala que la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México a menudo se ha militarizado en exceso y no ha abordado:

La corrupción dentro de las instituciones policiales y militares mexicanas;

La debilidad de los sistemas de justicia locales;

La fragmentación de los cárteles en grupos más pequeños y violentos;

Las tensiones políticas que restringen la participación estadounidense.

El entrenamiento estadounidense ayuda a México tácticamente, pero no cambia fundamentalmente el panorama estratégico de la violencia de los cárteles sin reformas institucionales más amplias, que son necesarias en México. La gran pregunta es por qué no se han llevado a cabo estas reformas institucionales. Cuando el presidente Trump lamenta que se necesitan muchos más pasos para que México demuestre una verdadera colaboración con Estados Unidos en la lucha contra estas organizaciones criminales, es a esto a lo que se refiere.

Por todo lo anterior, hoy le digo, que a menos que haya una crisis en el futuro cercano no se espera que entren tropas a territorio mexicano