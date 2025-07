Siguen volteando a otro lado

¿En qué entidad federativa se puede confiar grandes inversiones de largo aliento? ¿Los gobiernos de los estados están brindando las mejores condiciones de certidumbre, seguridad y apoyo a los inversionistas?

En tanto que el vecino del norte reclama una respuesta más eficaz contra las organizaciones delictivas, es evidente los nexos de la delincuencia organizada con diversos políticos de la coalición gobernante.

Voltearon a otro lado cuando uno de los mayores líderes del cártel de Sinaloa acusó a altos funcionarios del gobierno de su Estado de haber participado en su secuestro y asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ahora que existe evidencia pública y oficial de los vínculos de la delincuencia organizada con un ex secretario de Seguridad Pública del ex gobernador de Tabasco. ¿Qué es más grave? ¿Que los servicios de inteligencia sabían de tal situación en la entidad del ex presidente de la República y con una de las personas de mayor confianza del mismo? O ¿Qué se voltearon a otro lado, teniendo la información de estos vínculos delictivos?

Cada vez que sale a la luz pública información que no puede ocultar está peligrosa y fatídica situación. El gobierno y la alianza gobernante acusa a los “opositores”, como si los opositores postularan a los gobernadores que fueron llevados a tales cargos bajo las siglas, colores y apoyo de MORENA o sus aliados.

¿Qué hace falta para que el gobierno federal detenga y procese penalmente a los altos mandos de los gobiernos de los Estados? Con mucho menos elementos de prueba y con testigos de menor credibilidad se ha acusado a sus llamados adversarios políticos de estar coludidos con la delincuencia.

Ante el cúmulo de historias y evidencias que se sobreponen en los escritorios de la impunidad, la capacidad de asombro se erosionó hace mucho tiempo, y continúa a paso firme la escalada de casos en los que los altos mandos políticos en las entidades federativas se han visto involucrados en las arenas movedizas de la falta de credibilidad. Mientras el gobierno federal sigue volteando hacia otro lado.

Si bien es cierto que siguen ganando las encuestas de popularidad, así como las votaciones electorales, el descrédito se está perdiendo ante la opinión internacional. ¿Quiénes creen que van a invertir cuando diferentes altos mandos del gobierno del vecino del norte los ataca en forma reiterada en esta materia? Es de todos sabido que la política comercial del vecino del norte se utiliza para presionar en otros ámbitos, como en nuestro caso es el tema de inseguridad pública, sin embargo, el gobierno voltea hacia otro lado.

Pareciera que no se ha advertido cómo se ha venido incrementando el discurso de los principales mandos políticos del vecino del norte en contra del desempeño en el combate a quienes están vinculados o protegiendo a las organizaciones criminales.

Mientras tanto, el discurso político del actual gobierno ha sido sosteniblemente incongruente, ya que por un lado voltean hacia la oposición política en nuestro país para minimizarla y, a la vez, contradictoriamente, atribuirle gran capacidad y talento a esa misma oposición política para hacer caer en las redes de la delincuencia organizada a sus pulcros y honestos altos mandos de la política emanados de sus propias filas partidistas o aliados.

Si el gobierno federal va a seguir volteando a otro lado, la ciudadanía deberá tomar sus propias precauciones, ante la amenaza cada vez más inminente de las políticas agresivas del vecino del norte, y que están terminando por pisotear la muy incipiente certidumbre económica que nos queda.

Lamentablemente no le están dejando mucho margen a los empresarios, puesto que, ante este escenario, muy probablemente se detengan muchas de las inversiones de riesgo que se habían considerado hace apenas unos meses. El catálogo de factores se sigue incrementando, en tanto el gobierno sigue volteando hacia otro lado. La apuesta, es que la sociedad civil no haga lo mismo: voltear hacia otro lado y no haga nada.