Sediciones monrealistas

Falta una semana para el cuarto informe del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila y el ambiente político en aquella entidad no podía estar más enrarecido, lo que resentirá la presidenta Claudia Sheinbaum en la gira que realizará mañana por aquellas tierras, en el inicio de su recorrido nacional para compartir los resultados de su primer año al frente del Ejecutivo.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, abonó al desorden con lo que localmente se interpretó como una afrenta a los Monreal, tras de ratificar que el partido está impedido para postular a Saúl —el menor de la dinastía y actual senador de la República— como su candidato a la gubernatura, en el 2027.

“No quiere decir que después no pueda ser candidato, pero no de manera consecutiva”, atajó la presidenta del CEN morenista en una atribulada conferencia de prensa en la capital zacatecana, en presencia del legislador fresnillense. “Nosotros sabemos que es un compañero extraordinario y que hay Saúl para largo”.

Atento a las redes sociales —donde acrecentó su fama pública— Monreal Ávila detectó una campaña digital para “borrarlo” de la sucesión por la gubernatura, que atribuyó a un grupo político que intenta apoderarse del Estado.

Dicho grupo “manipula, engaña y distorsiona la realidad ante mi propio hermano”, para más adelante advertir: “si seguimos con sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes, Morena corre el riesgo de perder la gubernatura en 2027… Hay quienes no han entendido que la política no es excluir, la política es sumar”.

Saúl Monreal expuso a sus enemigos políticos, sin referir a nadie por su nombre. “Yo no uso estructuras de gobierno o beneficiarios de programas sociales”, se defendió. “Ni tengo un gobernador que esté operando detrás”. Y tranquilo, invocó a su padre —Felipe— para definir su ruta: “Si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que por encima de cualquier obstáculo y determinación lo seré”.

Después del informe de David Monreal, quedará un año para la postulación de la candidatura. Y lo único claro es que ni el actual mandatario zacatecano, ni el coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados respaldan las aspiraciones de su hermano menor.

El nepotismo electoral quedó proscrito en el paquete de 18 reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Sheinbaum durante su primer año de gobierno, pero esa disposición entrará en vigor hasta el 2030.

Si esa parte Estatuto partidista aplica para las 17 candidaturas para gobernadores del 2027 habrá problemas en media docena de entidades, además de Zacatecas. (Tlaxcala y San Luis Potosí, entre las más visibles).

Una vía para esquivar esos escollos sería el criterio de paridad, aunque el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, animado en seguir haciendo historia, quiere postular al menos a 10 mujeres. Aunque Zacatecas —sería una de las primeras exigencias de los morenistas de aquella entidad— debe quedar al margen. Si sus hermanos no respaldan a Saúl Monreal entonces, ¿quién es su apuesta?

Ricardo tiene un favorito: el actual secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza. David ha decidido esperar las definiciones de la dirigencia nacional de Morena y su la nominación recae en una mujer, impulsaría a Susana Andrea Barragán Espinosa, actual presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y Saúl ha decidido tomar su propia ruta… que implicaría romper la coalición con el PT y con el PVEM.

El disenso entre los Monreal Ávila podría beneficiar al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quien —con el visto bueno de Palacio Nacional— ha tenido una presencia constante en la entidad zacatecana, desde finales del año pasado.

