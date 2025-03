Que sea la calidad, y no el precio, la referencia para elegir hospital

A la industria de atención médica, incluidos todos los actores -hospitales, aseguradoras, médicos y proveedores-, le urge definir una estrategia para cambiar su modelo de operación de hace décadas donde el precio -en vez de la calidad de atención- ha sido la única variable de medición.

Fue un modelo que les funcionó por décadas sobretodo a los más grandes que tienen muchas camas -no tanto al paciente- y que les permitió crecer mucho, pero ahora todos están descontentos. Los hospitales desconfían de los médicos y viceversa, las compañías de seguros como pagadores desconfían de médicos y hospitales. Y el paciente, como pagador final, percibe abusos y ya llegó al límite con precios inaccesibles en las primas del seguro de gastos médicos mayores que por lo demás no cubre todo lo que debería.

Han tardado mucho en redefinir el modelo y ya llegó el momento en que el Estado -que ha estado ocupado con sus propios problemas- se verá obligado a actuar y regular. En la Cámara de Diputados, se organiza para esta semana un foro sobre Regulación a Aseguradoras y Hospitales respecto del servicio de seguros de gastos médicos mayores. El riesgo es que se hable de control de precios que históricamente está probado no soluciona y solo complica más.

Platicamos con el Dr. Guillermo Torre Amione, rector del sistema TecSalud del Tecnológico de Monterrey, quien asegura que hospital, médicos y seguros quieren lo mismo, el mayor bienestar del paciente, pero nos hace ver un punto crucial: El sistema no está alineado a la calidad de la atención. No hay en México ninguna aseguradora ni hospital que haya establecido un plan para buscar costos por procedimiento ligados a calidad. Y tampoco nadie les exige datos sobre calidad de la atención. Al médico, dice, le ha tocado adaptarse a un sistema sin reglas donde no siempre tiene ayuda para tener bien a su paciente, y muchas veces recibe presión tanto del hospital como de las aseguradoras.

El punto es que el modelo de cómo las aseguradoras han establecido la compensación al hospital y lo definen en cada póliza, no favorece la calidad; sólo el costo sigue como única variable, y de ello un costo promedio, ni siquiera costo por diagnóstico.

Resulta que las aseguradoras le pagan al hospital no en base a un costo específico por procedimiento, sino un promedio general mezclando peras, manzanas y limones. Aunque desde afuera parece obvio hacerlo, los hospitales en México no tienen claros -y si los tienen no los comparten- sus costos por cada procedimiento. No hay claridad sobre el costo de una intervención de neurocirugía, de gastro o de cardiología, etc. Los directivos de hospitales no han requerido generar esa información elemental; el negocio ha ido bien sin ello. Los hospitales más pequeños, para que no les suban la prima -y quedarse sin clientes-, se las arreglan buscando más partos que son menos costosos frente a procedimientos como traumatología mucho más caros.

Hay que ver el modelo de TecSalud

El Dr Torre nos comenta que en TecSalud llevan años conversando con Axa y GNP para establecer una estrategia de costo fijo por procedimiento, donde el hospital se vea obligado a una práctica médica de control de costos. Pero ello es imposible para aquel hospital que depende de los pacientes traídos por muchos médicos que dan consulta en sus torres médicas.

TecSalud tiene 12 años trabajando para hacer a un lado ese modelo. Lo impulsó el Dr Torre, en su especialidad de Cardiología, al regresar al Tec, su alma mater, tras 26 años de haber ejercido en Estados Unidos. Desde el principio detectó los defectos del modelo e impulsó un esquema donde el hospital tiene el control y no los médicos; en aquel entonces el TecSalud le compró su práctica médica a 3 cardiólogos muy reconocidos, y al principio hubo desacuerdos e inconformidades, pero sí conformó lo que hoy ya es un Instituto de Cardiología y Medicina Vascular.

Recuerda el Dr Torre Amione que no fue fácil pues en algún momento se le amotinaron los médicos, pero lograron superar esa etapa y hoy ya viven las virtudes del modelo. La primera, más vigilancia de parte de la institución, pero los médicos en su práctica se benefician de tener otros puntos; se comunican sobre los casos; no operan un paciente del corazón si no revisan el caso entre el grupo y el que firma es el director del hospital. “No es que sepamos todo, sino cuando menos hay conversación, discusión y la probabilidad de error es mucho menor. Si vemos que alguien puso 5 stents en una arteria, eso no es normal, revisamos los casos, y tenemos residentes que nos ayudan a estandarizar la práctica”, apunta. La muestra de que ya es sostenible es que los jóvenes entrenados ahí aspiran a quedarse y trabajar en ese esquema. Es el modelo aplicado aquí de Cleveland Clinic y Mayo Clinic en Estados Unidos. Así que el caso de TecSalud es muestra de que sí es posible.

Foro legislativo sobre hospitales y seguros

Sobre el Foro que organiza el diputado Jericó Aramo Masso sobre Regulación a Aseguradoras y Hospitales respecto del servicio de seguros de gastos médicos mayores, será este miércoles y están convocando a representantes tanto de la industria hospitalaria -la ANHP- como de las compañías aseguradoras. También incluirán a médicos que trabajan en hospitales privados y expondrán testimonios de pacientes e incluso habrá asociaciones de pacientes. Al final tomarán la palabra diputados y senadores, y del lado de la autoridad están convocados representantes del regulador de seguros, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y de la Cofece, que aún tiene palabra en sus últimos meses de vida.

Birmex, entre escándalo ¿cambio de titular?

En Birmex las cosas pintan mal, cuando justo viene lo fuerte en la distribución de la voluminosa compra consolidada. Aquella percepción entre la industria proveedora de que el titular de Birmex, Iván Olmos, con todo y su desconocimiento del sector salud, era profesional y hacía muy buen equipo con el subsecretario Eduardo Clark, terminó desbarrancando. Circula la versión de que Olmos sale de Birmex y sube a su lugar la directora de Administración y Finanzas, Emma Luz López Juárez. Ya se anticipaba desde antes que ella terminaría dirigiendo dicho organismo. La cosa no está clara, pero en las últimas dos semanas sucedieron cosas que detonaron en escándalo. Primero salió el director de Calidad, el radiólogo Jorge González Peñalosa, denunciado por abuso sexual y de poder contra 2 trabajadoras de Birmex. El problema es que él mismo presumía ser de lo más cercano al mismo Olmos, y tal parece que se lo llevó de corbata. La versión es que González Peñalosa cobraba comisiones a la industria por las asignaciones directas, y pues si eso era cierto, no podía haberlo hecho sin enterarse Olmos, su gran amigo desde la infancia. Si Olmos no logró cubrir el perfil para dirigir un organismo tan importante hoy como es Birmex, se verá si Emma Luz lo logrará.