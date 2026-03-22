SAT: a los enemigos, justicia a secas

“A los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, justicia a secas”, dijo don Benito Juárez. Este mes que celebramos el CCXX, el 220 aniversario de su nacimiento, vino el axioma juarista por del SAT que canceló la autorización para recibir donativos a más de 300 organizaciones no afines a la IV-T.

En los países democráticos estimulan a los “think tanks”, las organizaciones de la sociedad civil que, gracias a los donativos que reciben, hacen científicos e imparciales análisis de la realidad política, económica y social y, frecuentemente, los gobiernos aprovechan alguna de las ideas que plantean.

La cancelación de los permisos para recibir donativos, sólo las explican las pulsiones autoritarias de la “revolución de las conciencias” que, para cumplir su objetivo de control absoluto, no deja nada al azar, sigue atando cabos sueltos.

Trudeau: no teman una postura firme

Durante una conferencia en la 89 Convención Bancaria, el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, explicó que la renegociación ya iniciada del T-MEC es un momento ideal para ver que se puede mejorar, publicó El Economista.

Atendible la sugerencia del canadiense de no temer a una postura firme, porque que fue protagonista a las pláticas que culminaron en 2018 con la firma del acuerdo comercial, pues fue protagonista de las pláticas que culminaron en 2018 con la firma del T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá.

"No teman tener una postura firme, pero tampoco sobrerreaccionen por cualquier propuesta o declaración que genere incertidumbre, dijo, al tiempo que recordó: “Si la negociación triunfa, el T-MEC se podrá extender hasta 2042”

Su familia mató a niño de año y medio

Absorbidos en las polémicas políticas, los habitantes de CDMX parecemos ser ajenos a la proliferación de la barbarie en tantas comunidades de la República, como el asesinato de un niño de año y medio en Ciudad Juárez.

En algún lugar de la Carretera Juárez-Nuevo Casas Grandes, se descubrió el cadáver de Ethian Daniel, un pequeño de apenas 18 meses, informan los diarios juarenses, de cuyo asesinato se responsabiliza a su madre y cinco familiares más, hasta su abuela.

Quien esto escribe ve esperanzador para la Nación que una sociedad como la juarense, una de las ciudades más violentas del país, cotidianamente agobiada por los asesinatos, extorsiones causadas por disputas de los carteles, traza un límite y se niega a normalizar la barbarie de que un niño sea asesinado por su propia familia.

NOTAS EN REMOLINO

Si el conflicto de Medio Oriente se prolonga, advirtió Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Púbico, el Gobierno de México reconsideraría algunas políticas públicas … La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, miembro de una familia fundadora de la IV-T, decidió respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, decidió apostar al futuro … El acuerdo entre Palacio y los banqueros anunciado en la Convención Nacional Bancaria para reducir el uso de efectivo es un reto formidable para un país en el que el 56 por ciento de las operaciones se hacen en efectivo, porque ese es el porcentaje que vive en la informalidad … Congruente con su adhesión a la Casa Blanca, Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, anuncia la ruptura de relaciones con el gobierno castrista de Cuba … Critican al DIF del Estado de México por tener un solo proveedor para las despensas y desayunos escolares; pero uno se pregunta si creen racional generar un embrollo administrativo al contratar, en la entidad más poblada del país, a muchos proveedores para el mismo programa …Ante la barbarie que agobia cotidianamente a la sociedad y que parece generalizarse, uno descubre que la definición más precisa de desalmado está en su significado en inglés: “hearthless”, sin corazón …