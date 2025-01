Recomendaciones en línea con el Segundo Piso

Aproveché las vacaciones de diciembre para leer el último libro de Ruchir Sharma, What Went Wrong with Capitalism? El texto ofrece reflexiones valiosas sobre los desafíos estructurales del capitalismo contemporáneo y cómo afectan a las economías emergentes y desarrolladas. Aunque no está centrado en México, si analiza con detalle la economía de Vietnam, y creo que se pueden derivar varias lecciones aplicables para nosotros:

1. Diversificación económica

Sharma destaca los riesgos de depender excesivamente de un solo sector o industria, una advertencia relevante para México, cuya economía está estrechamente ligada al comercio con Estados Unidos y a sectores como la manufactura automotriz. México debería priorizar la diversificación económica, fomentando sectores como la tecnología, energías renovables y servicios avanzados.

2. Enfoque en la productividad

El autor argumenta que las economías que se estancan suelen hacerlo debido a un bajo crecimiento de la productividad. Para México, esto implica la necesidad de mejorar la educación, la infraestructura y la innovación, asegurando que el talento de los trabajadores y las empresas puedan adaptarse a la economía global. No hay país que alcance altos niveles de bienestar, afirma el autor, sin una economía basada en productos y servicios con un alto valor.

3. Reducir la desigualdad

Sharma critica cómo el capitalismo ha exacerbado las desigualdades en muchas economías. México, con una de las brechas más grandes entre ricos y pobres en América Latina, en particular con los gobiernos de Morena, ha tomado el camino correcto impulsando políticas que fomenten la redistribución y una mayor inversión en programas sociales. Para Sharma haría falta aún una reforma fiscal más progresiva.

4. Estabilidad política e institucional

Sharma argumenta que el populismo y la inestabilidad política erosionan la confianza de los mercados y de los inversionistas. México necesita fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción y construir instituciones más sólidas para garantizar contrapesos y equilibrios en la toma de decisiones, necesarios para un crecimiento económico a mayor ritmo y sostenible.

5. Fomento del mercado interno

Muy en línea con la política económica de la 4T, Sharma destaca la importancia de economías con un mercado interno fuerte y una clase media en expansión. México debería implementar políticas que impulsen el poder adquisitivo de sus ciudadanos, estimulando el consumo interno y reduciendo la dependencia de las exportaciones. El incremento del salario mínimo y en general la agenda laboral que se ha implementado los últimos años responden a esta variable.

6. Sostenibilidad y cambio climático

El autor subraya que el crecimiento económico sostenible requiere adaptarse a los desafíos ambientales. México podría liderar en América Latina invirtiendo en energías renovables, reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo la transición energética y una economía más verde.

7. Innovación en políticas públicas

Sharma critica las respuestas tradicionales de los gobiernos ante las crisis económicas, como el exceso de estímulos fiscales, los déficits y la deuda pública. México debería buscar soluciones innovadoras, como la digitalización de servicios públicos, la reforma del sistema fiscal y la inversión en infraestructura tecnológica.

En resumen, el libro ofrece lecciones interesantes y relevantes para los desafías de México: diversificar su economía, priorizar la productividad, reducir desigualdades, y apostar por la sostenibilidad. Adoptar estas recomendaciones podría fortalecer la posición de México en el contexto global y mejorar la calidad de vida y los niveles de bienestar de nuestra sociedad.