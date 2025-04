“Diplomacia humanista”, pero no hay dinero para pagar la luz

El legado de AMLO en el campo de la diplomacia fue un conjunto de ocurrencias dogmáticas, es decir, la intoxicó. Ahora, se le suma el rasgo de lo paupérrimo.

El secretario De la Fuente tuvo mala suerte el pasado viernes. Por la mañana hizo público el eslogan “Diplomacia humanista”, como mantra de su gestión, pero pocas horas después, los trabajadores de los consulados de México en Sacramento y Nogales decidieron suspender labores debido a que los sueldos de marzo de los funcionarios locales no fueron pagados por parte de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Podría volver a suceder”, comentó el director de dicha área, Guillermo Ibarra, a funcionarios administrativos de todos los consulados mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Una persona que participó en la videollamada narra los detalles a esta columna bajo condición de anonimato para poder matizar los hechos.

La videollamada ocurrió el pasado miércoles 2 de abril, dos días antes que noticieros de Univision revelaran en Estados Unidos la noticia sobre el cierre de los consulados.

Para evitar la acumulación de inquietudes y preocupaciones de los consulados, Guillermo Ibarra pidió a funcionarios que se comuniquen vía WhatsApp, y no por correo electrónico, a los números telefónicos de Marco Antonio Márquez Macías (Coordinador Programación y Presupuesto) o Karina Reyes Durán (Coordinación de Operación Presupuestaria y Contabilidad).

La partida presupuestaria que distribuye la DGPOP a los consulados no solo contiene los pagos de los empleados locales, también incluye el costo de los consulados móviles o jornadas sabatinas, y los costos de servicios de renta del consulado, luz, agua, teléfono e internet, entre otros.

Relaciones Exteriores avisó el viernes que ya había cubierto el sueldo pendiente, lo que no dijo fue que no envió la totalidad de la partida. La fuente consultada me comenta que solo recibieron el dinero de los sueldos, pero “no llegó el dinero para cubrir los programas de protección, jornadas sabatinas; temas críticos porque impacta en la atención al público” por lo que ocurre a los inmigrantes en Estados Unidos.

“Es muy grave y muy penoso porque queda muy mal la imagen de México”, comenta.

Pero los problemas no terminan con el pago de los empleados, Guillermo Ibarra les advirtió que la SRE no pagará las penalidades por los servicios no cubiertos a tiempo. “No lo quiere dejar por escrito”, me comenta la fuente, para eso tienen los WhatsApp de Marco Antonio Márquez Macías y Karina Reyes Durán.

¿Quiénes van a pagar las penalidades de los servicios no liquidados a tiempo?

¿No hay estrategas en la SRE? ¿De qué manera el secretario de De la Fuente publicita el eslogan “diplomacia humanista” el viernes, si dos días antes Guillermo Ibarra le advierte a personal de los consulados que el retraso de los pagos podría volver a suceder? Farol de la calle oscuridad de su casa.

Un misterio comienza a extenderse en la SRE: ¿Por qué no viaja el secretario De la Fuente al exterior? Canciller que no viaja al exterior no es canciller.

El “momento Trump” impone acción, movilidad y negociación. Las diplomacias en el mundo intentan paliar el impacto de la política del presidente de Estados Unidos buscando diversificar las relaciones, pero la mexicana hiberna, no es proactiva y es pobre.

En Estados Unidos, los secretarios de Estado viajan al exterior en promedio dos de cada tres días.

En México, AMLO viajó al exterior 16 días en seis años; ocho de esos días lo hizo a Estados Unidos. No viajó a Europa, Asia ni Oceanía.

La presidenta Sheinbaum tiene mucho por hacer en Relaciones Exteriores. AMLO le heredó pleitos.