Dónde quedó la certeza jurídica

Tu cita se aplazará varios meses, e incluso para el próximo año; por ahora no hay ese medicamento; tendremos que esperar; tal vez si tú pagas; ¿te parecen frases comunes o que recientemente has escuchado? Esto es el pan de cada día en el sector salud que este año todavía será recurrente, ante la falta de una política de salud nacional, la cual “espera” construirse para 2027.

Porque es la fecha en que no quedan listas las bases para la licitación de medicamentos y utensilios médicos para el próximo año, la fecha, ahora es junio de este año, cinco meses de lo programado.

Esperando que los tiempos cuadren al sector farmacéutico para estar listos a inicios del 2027. De lo contrario seguirá colapsando el sector salud público, de ahí que no se descarta más deterioro en el blindaje de enfermedades ya controladas.

Y ¿el sistema de salud para quienes no cuentan con un esquema? ¿el control de enfermedades? ¿el sistema de alto nivel como países de primer mundo? Se ve bien en papel.

No es tema menor, si recordamos que un sistema de salud colapsado genera una economía incierta y en declive. Ahora bien, si a ello agregamos que la corrupción lejos de eliminarse avanza, el gobierno mexicano ya debe tomar medidas estructuradas y que den certeza jurídica, algo que se ha pedido desde hace 10 años.

Porque temas como la extorsión es una realidad silenciosa que avanza a tasas del 70%, dejando más desprotegida a la población más vulnerable, quienes han visto diluir no sólo sus negocios, patrimonio y empleo.

Sin poder denunciar porque ya se ven involucradas algunas la autoridades locales o regionales.

La más reciente forma de extorsión es quitando el celular, para poder bloquear o controlar información personal, fotográfica e incluso financiera.

Y las formas siguen proliferando, de tal forma que no baja este delito. En comparación con 2015, en la actualidad el número anual de víctimas pasó de 6,223 a 11,081, lo que implica un aumento de casi 78.1% en 10 años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local.

Los resultados de #DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, muestran que 46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo delito con mayor número de casos.

El 68.8% de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2% de las denuncias el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho.