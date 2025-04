La protagonista del mensaje que tanto ofendió a los mexicanos tiene ya historia ofendiendo gente

Kristi Noem, que aparece en el mensaje de televisión que tanto ofendió a México y los mexicanos, es la actual Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Antes fue gobernadora de Dakota del Sur, y en esa posición tan encumbrada y tan delicada, durante los últimos dos años de su gobierno, fue protagonista de un evento único en la historia estadounidense. La señora tuvo prohibido circular, mucho menos ingresar a un poco más del 20% de su estado.

La causa, es una que ya es familiar para todos nosotros.

Dos tribus de indios americanos la desterraron de las reservaciones que gobiernan, dentro del estado de Dakota del Sur, por los comentarios que hizo a principios del año 2022 sobre los líderes tribales. La gobernadora, con absoluta falta de tacto, acusó a los jefes indios de promover y beneficiarse del tráfico de drogas que los cárteles mexicanos hacen en Estados Unidos.

Los últimos acontecimientos en la disputa tribal en curso se producen tras las críticas y las burlas de una gran parte de estadounidenses por la confesión que, la entonces gobernadora de Dakota del Sur, hace en su libro: “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward”. (“Sin dar vuelta atrás: La verdad sobre lo que está mal en la política y cómo podemos impulsar a Estados Unidos”)

En la narrativa de su libro, la hoy secretaria, narra como con su propia pistola, mató a “Cricket”, un perro pointer de pelo duro de 14 meses al que estaba entrenando para cazar faisanes. La razón para matarlo fue que “el animal simplemente se negaba a ser entrenado”.

Por eso, un día en que la sacó de quicio, llevó al perro a un montículo de grava cerca de la casa de su rancho y ahí lo mató a tiros.

Ella no le da importancia al hecho reportado entonces, de que cuando su hija llegó de la escuela lo primero que hizo fue buscar a su “Cricket” sin saber lo que había ocurrido.

Eso no es todo. Noem escribe también que su familia tenía un chivo "desagradable y cruel" que olía mal y que gustaba perseguir a sus crías. Por eso, la hoy Secretaria de Seguridad Nacional, decidió matarlo también. Noem escribe que el chivo sobrevivió al primer disparo, y quedó en el piso revolcándose, por lo que ella tuvo que regresar a su camioneta, sacar otra bala y dispararle otra vez, hasta que estuvo segura de que el chivo estaba muerto.

Cuando, la entonces gobernadora de Dakota del Sur, puso todo esto en su libro, sus narrativas horrorizaron a mucha gente en Estados Unidos. Hubo analistas políticos que anticiparon que la hoy Secretaria de Seguridad Nacional, avanzaría en su carrera política. Pocos anticiparon entonces que Donald Trump entraría en la escena y que, una vez reelegido presidente, se enorgullecería de tener a la señora Noem como su encargada de la seguridad nacional.

Cuando Kristi Noem, mató a su perro y al chivo, y lo proclamó a los cuatro vientos, uno de los diarios de su estado afirmó que … “Quien no tiene compasión para una mascota, no puede sentir ninguna compasión hacia el resto de los seres humanos”.

Los mensajes en Radio y Televisión aconsejando a los migrantes a venir a Estados Unidos no son nuevos. Estados Unidos los puso en el aire en Centroamérica bajo el gobierno de Barack Obama.

Pero nunca esos mensajes habían tenido contenido tan burdo y tan insultante para todo un país.

El comercial puesto en el aire en México estuvo producido con todo tipo de estereotipos. Francamente es muy lamentable pensar que para gente como Trump y Noem, el tráfico de drogas, de armas y la delincuencia generalizada, que muestran estos anuncios, son una descripción actual del México de hoy.

Lo que nosotros debemos preguntar es… ¿En qué cabeza cabe incluir en el guión del mensaje dirigido a todo el pueblo de México el texto:

… “Si estás considerando entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni lo pienses. Porque saldremos a cazarte”.

Lo más insultante es que estas palabras son pronunciadas en el mensaje por la propia secretaria Noem. Ella tuvo que leer o memorizar lo que diría en el mensaje, sin embargo, nunca evidentemente se le ocurrió, que estaba insultando al socio comercial de más importancia para los estadounidenses.

Tampoco se le ocurrió que los niveles de intento de inmigración irregular de inmigrantes del mundo entero hoy son los más bajos en 10 años, y que eso se debe a que el gobierno de México le está haciendo al gobierno de Estados Unidos el enorme favor de vigilar con más celo que nunca las entradas de su frontera con Centroamérica.

Notable y decepcionante es también, que estos comerciales pagados por el gobierno de EE. UU. no hacen ningún énfasis en diferenciar a los criminales, de los inmigrantes. Para la señora Noem, todos los inmigrantes son criminales.

Uno pensaría que después del error que cometió con los habitantes de Dakota del Sur, no volvería a hacer algo tan… “necio”. Pero la secretaria Noem está dispuesta a demostrarnos que ella es distinta del resto de nosotros, y que puede tropezarse orgullosamente una segunda vez, con la misma piedra.

Estados Unidos destinó 200 millones de dólares para poner sus anuncios en la televisión mexicana. Obviamente este error, es solo un nuevo episodio de los muchos que le vemos cometer a este gobierno de Donald Trump todos los días. Aquí en Washington todos se dan cuenta de cómo después de cometer una estupidez, el gobierno actual tiene que tirar más millones de dólares para curar los errores que simplemente nunca debieron haber sido ejecutados.

Ser Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., es una asignación muy importante. Este enorme departamento (equivalente a una Secretaria en el gobierno de México) es responsable por todas las aduanas del país, por la aplicación de las leyes fronterizas y migratorias.

Ahora que Trump y Elon Musk desbarataron a FEMA, la Agencia Federal de Respuesta a Emergencias y Desastres, la secretaria Noem será la encargada de dar respuesta a los desastres naturales y a aquellos provocados por error humano. El Departamento de Seguridad Nacional también está encargado de enfrentar al terrorismo Internacional y al terrorismo doméstico, y está encargado también de la ciberseguridad con una enorme agencia creada en 2002 por el presidente George W. Bush, como respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Lo más irónico es que de Kristi Noem depende hoy supervisar al Servicio Secreto. Y eso es curioso porque el domingo de pascua, la secretaría llevó a cenar a su familia a un restaurante de hamburguesas cerca del Capitolio en Washington. Mientras cenaban, alguien le robó su bolso de mano de marca Gucci, con tres mil dólares en efectivo, su pasaporte, y todas las tarjetas electrónicas de acceso a las oficinas ejecutivas del Departamento de Seguridad Nacional que ella maneja.

Por cierto, hay dos detenidos sospechosos del robo, y hay indicios de que se trata inmigrantes indocumentados.

Kristi Noem dice tener experiencia manejando la crisis migratoria de la frontera sur de EE. UU. porque ella como gobernadora de Dakota del Sur, autorizó varios despliegues de la Guardia Nacional de su estado y decidió que su gobierno estatal pagaría por tres destacamentos en la frontera con México. La ley de Dakota del Sur autoriza este tipo de medidas en tiempos de guerra. Pero México no está, ni recientemente ha estado en guerra con Estados Unidos.

Aun así, los contribuyentes de Dakota del Sur tuvieron que pagar la cuenta que de otra manera le hubiera tocado a Texas.

Ya para terminar…

Dakota del Sur está mucho más cerca de la frontera con Canadá que de la frontera con México. La distancia entre Dakota del Sur y la frontera con Canadá es de aproximadamente 965 km (600 millas), mientras que la distancia a la frontera con México es de aproximadamente 1930 km (1200 millas). Si la entonces gobernadora hubiera querido genuinamente contribuir a detener la entrada de la inmigración irregular a Estados Unidos, debía haberse ocupado de la frontera con Canadá.

Pero la frontera con México era mucho más conveniente a los intereses políticos que la secretaria tenía cuando lo hizo, porque coincidía perfectamente con las fechas en las que Donald Trump buscaba candidato a la Vicepresidencia. Noem quería hacerse de nombre en el movimiento de MAGA, para auto-candidatearse como material vicepresidencial.

¿Qué va a pasar ahora?

Toda esta campaña de mensajes diciéndole a los mexicanos que no deben intentar migrar a Estados Unidos, es parte de la “Iniciativa para Fronteras más Fuertes, Estados Unidos más Fuerte". Todo esto fue autorizado con el falso argumento de que existe una "urgencia inusual y apremiante" de inmigrantes criminales y todo es parte de las órdenes ejecutivas de Trump firmadas el 20 de enero después de su segundo ascenso a la presidencia.

Los contratos para la difusión de mensajes fueron ejecutados sin un proceso de concurso por dos compañías; “Safe America Media” y “People Who Think”. Ambas son propiedad de activistas del Partido Republicano y del movimiento de MAGA.

Estas dos empresas se encargaron de comprar los espacios publicitarios en la televisión, la radio y múltiples medios digitales. La producción, diseño y ejecución de todos los contenido multimedia, son también su responsabilidad.

El público estadounidense no está informado de los comerciales de televisión que la Secretaria Noem graba y difunde en su nombre en México. Ya avanzada la semana pasada, la prensa nacional de este país, principalmente la prensa escrita dedicó espacios limitados a cubrir la indignación que estos mensajes causaron en México.

No hay sondeos formales acerca de este episodio, pero le puedo asegurar que la mayoría de los estadounidenses, mientras quizás aprobarían un mensaje anticipando que no es conveniente migrar a Estados Unidos, seguramente desaprobarían enérgicamente un contenido tan ofensivo y francamente tan estúpidamente contraproducente.