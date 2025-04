Ya tiene plan la continuidad con cambio

No desaprovechó la Presidenta Claudia Sheinbaum la pequeña rendija de oportunidad que abrió Trump al no incluir a México en el reparto, urbi et orbi, de sus recíprocas represalias arancelarias de consecuencias globales.

En el Museo de Antropología, anunció el Plan México con 18 puntos para fortalecer al mercado interno con inversión pública y privada y con programas sociales, con la meta de ampliar a mediano plazo la autosuficiencia.

Pese a saber de la pública irrelevancia del punto de vista que tenga del Plan México quien esto escribe, la tentación es mucha, parece tener un sello personal de objetivos prácticos y políticos que, sintetizan, por fin, Su plan de gobierno para la continuidad con cambio. Veremos.

Obispo llena el vacío de autoridad, otra vez

Hace tiempo, cuando era obispo de Chilpancingo, don Salvador Rangel provocó la ira del oficialismo al lograr un pacto de paz entre las bandas criminales que controlan la capital de Guerrero y las regiones aledañas.

Hace unos días el nuevo obispo de Chilpancingo, José de Jesús González, anunció que por el caos de violencia en las calles ha buscado a los líderes de “los Ardillos” y “los Tlacos”, los grupos criminales que se disputan la región, para lograr otro pacto de paz.

Y otra vez la Iglesia llena el vacío que deja el gobierno estatal, controlado por el senador Salgado Macedonio, de todas las complacencias del Grupo en el Poder de República, de quien dice el oficialismo: “sí, es cacique, pero es Nuestro cacique”. Minucias de “la revolución de las conciencias”, quizá.

Basura bajo la alfombra, madres buscadoras

Ni la ofensiva política en su contra saca de su marasmo a las autoridades estatales y de Guadalajara ante la ofensiva del crimen organizado y, como en el oficialismo, intentan echar tierra al asesinato de la activista de colectivos de madres buscadoras, Teresa González Murillo.

Hace una semana que tres hombres irrumpieron en su hogar de Guadalajara para secuestrarla, se resistió y antes de huir le dispararon el en rostro. Falleció en el hospital. Infructuosamente había solicitado protección, porque golpearon a su hija de 15 años.

Un crimen social que, en Guadalajara, en CDMX y tantas ciudades de México las autoridades federales y estatales tratan a las madres buscadoras y la tragedia los desaparecidos como basura que, para proteger la imagen echan bajo la alfombra de la indiferencia.

Notas en remolino

Difícil para el Gobierno de la República recoger el tiradero que heredaron en el sector salud. Por lo pronto, sin estridencias, han empezado una drástica limpia en muchas dependencias del sector. Cortan la mala yerba… No hay que magnificar que Miguel Ángel Yunes Márquez no haya sido afiliado a Morena. Quien quiera que “ganó” su voto por la Reforma Judicial dirá a los mandos de Morena que basta con cumplirle con las alcaldías veracruzanas… Imagínense. Dicen las estadísticas oficiales de Estados Unidos que, históricamente, marzo fue el mes con menos intentos de cruces ilegales. Solo siete mil. Buen argumento a favor de México … Muchos le creen frívolo, pero el estadounidense Wayne W. Dyer dejó oportuno consejo para tiempos estelares: “El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho” ...