Que no pare la fiesta

No sé si se enteraron, pero estalló la guerra en Medio Oriente y la de Ucrania no ha terminado. La situación de Palestina está en veremos y, en efecto, todo lo anterior nos queda muy lejos… hasta que toca pagar la gasolina Premium.

Vaya, nadie sabe en dónde va a parar el frenesí trumpiano de un presidente estadounidense que ha perdido las ataduras.

Pero en lo que concierne a quienes distribuyen los pesos mexicanos, la cosa está tranquila.

Incluso lo dijeron ayer 26 de marzo, oficialmente.

Lean: “Si bien las posibles afectaciones por el conflicto en Medio Oriente son difíciles de anticipar, el entorno de incertidumbre continúa implicando riesgos a la baja”.

O sea, sí. Chocaron acá enfrente, el vecino ya sacó la pistola y tenemos la puerta abierta, pero ¡ash!, difícilmente alguien va a meterse a la casa.

Uno podría pensar que, en efecto, el Banco de México tomó una decisión técnica y que eso, sumado al resultado de su bola de cristal, indica que lo de Irán va a controlarlo… alguien.

Por eso, el petróleo bajará de precio y también lo harán los fertilizantes, los plásticos y casi todo lo que consumimos.

Pero si analizamos noticias recientes, habrá razones para levantar las cejas y pensar que en Banxico hay un fuerte tufo a política, de la que no es monetaria.

El equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum está preocupado porque este país no crece. Va la evidencia de cómo quieren pasarle corriente a la batería del coche nacional este año:

-Museo de Antropología, 5 de febrero: La mandataria conformó comités estatales de empresarias y empresarios que, con sus propios recursos, harán lo que en su tiempo hizo ProMéxico: revisar impedimentos para atraer inversiones y promover éstas entre el público nacional e internacional.

El evento tuvo lugar un par de días después de que la mandataria anunciara la meta de lograr inversiones de 5.9 billones de pesos en infraestructura hacia 2030, sumando recursos públicos y privados.

-Nacional Financiera, 25 de febrero: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la capitalización por 5,000 millones de pesos del Fondo de Fondos de Nafin para invertir directa o indirectamente en empresas en procesos de innovación.

La Amexcap, que reúne fortunas de inversionistas privados, explicó que ese dinero se multiplicará entre fondos que no son del gobierno para alcanzar en conjunto 50,000 millones de pesos disponibles para invertir en empresas privadas y startups.

-Cámara de Diputados, 19 de marzo: La presidenta presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el propósito de acelerar la implementación del Plan de Inversión en Infraestructura 2026–2030.

Este contempla sumar 722,000 millones de pesos (mdp) adicionales en nuevos proyectos en 2026 mediante esquemas de coinversión entre empresas privadas y gobierno.

-Palacio Nacional, 26 de marzo: La presidenta Sheinbaum y Marcelo Ebrard presentan el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados.

¿En qué consiste? En motivar a quienes tienen tractocamiones a que compren nuevos este mismo año, para promover la venta de empresas que fabrican precisamente esos vehículos en México. Quien los compre podrá deducir de inmediato el 100% del costo, ahorrando esa cantidad de dinero en impuestos.

Vaya, el Gobierno quiere que empiece una fiesta que puede acelerarse si, milagrosamente, baja la tasa de referencia del Banco de México, en contra de lo que anticiparía el alza de precios que podría motivar el conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

¿Qué ocurrió? Que el Banco de México –cuya única función es cuidar la inflación– este jueves al parecer se inclinó por motivos diferentes y bajó su tasa de referencia, lo que abarata los créditos e incentiva a empresas y a la gente a gastar, cuando hacerlo puede ser riesgoso.

Visto desde un ángulo optimista, lo que alguien pidió es que no se acabe esa fiesta que aún no empieza.