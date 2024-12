Palacio: espejismo, la sana distancia

En este generoso espacio de El Economista se afirma que la IV-T es sólo la resurrección de la Presidencia todopoderosa de hace 70 años, cuyo éxito se apoyó en la disciplina del Partido Hegemónico consolidado por el Presidente Lázaro Cárdenas.

Pecado original del expresidente López Obrador no entregar con la candidatura presidencial el control del partido la doctora Claudia Sheinbaum, pues, paradójicamente, su consigna con fines transexenales de que “Morena no es Partido de Estado”, sólo parafraseó la “sana distancia” de Zedillo

La sana distancia creó erróneas percepciones. ¿Sería demasiado imaginar que a Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, en cuidado lenguaje, les dejaron claro que en Morena, la IV-T y “la revolución de las conciencias” sólo manda quien ocupa la Silla del Águila?

El IMSS y la espalda del camello

“La paja que rompió la espalda del camello” es un viejo adagio anglosajón que significa que hay situaciones tan difíciles que hay un momento en que basta un acto insignificante para que todo se derrumbe.

Vino el adagio a la memoria después de leer como, en aras de la justicia social, se incorporan y se incorporan beneficiarios al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no se invierte en ampliar su capacidad para atender la creciente demanda.

Como las vialidades de CDMX. Pocas obras viales, pese a segundos pisos y vías urbanas de cuota. Y, al ritmo que se construyen otras es apenas una fracción del ritmo desenfrenado al que aumenta el número de vehículos en circulación, lo cual hace temer un colapso.

¿Cuánto tiempo durarán los bienes?

Es probable que, como ha declarado el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, sus predicciones de crecimiento de la economía, como en el pasado, sean confirmadas por la realidad, lo cual no impide que haya inquietud.

Es un hecho que desde el arranque del sexenio lopezobradorista los costos de los programas sociales, de las obras insignia del sexenio se fondearon con los fondos de emergencia que institucionalmente se acumularon durante más de 20 años. Usaron los bienes para remediar los males.

Pero, pese a los recortes de una austeridad republicana que devino en franciscana indigencia, los bienes no alcanzaron y en el último año del lopezobradorismo se incurrió en déficit. Los expertos en finanzas y economía se preguntan cuánto tiempo falta para que los bienes ya no alcancen.

NOTAS EN REMOLINO

Al final será la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, quien al decidir si quiere o no como Fiscal a Bertha Alcalde Luján, habrá tomado partido en el choque entre dos poderosos clanes de Morena... Por cierto, a riesgo de ser descalificado, es imposible soslayar un hecho que ilustra que la Reforma Judicial ha sido sólo una serie de caprichosas improvisaciones. El Tribunal Electoral de CDMX ya sólo tiene uno de cinco magistrados, supongo que en espera de lo que decida en junio el pueblo sabio... Carlos Fernández Cossío, vicecanciller de Cuba, dice que su gobierno está dispuesto a dialogar con el próximo Presidente de Estados Unidos Donald Trump. Bueno... Frase de Thomas Alva Edison. Gran coartada para cuando no se ha hecho nada bien: “No he fracasado. Encontré 10 mil fórmulas que no funcionan” ...