Pablo Iglesias, el fracaso de Podemos

El tiempo pondrá a cada uno en su lugar.

La frase es de Pablo Iglesias, mencionada en la tribuna del Parlamento español el 27 de octubre de 2016. Iglesias y los suyos nunca se imaginaron que ese día fue el inicio de su final.

Eran los años de gloria para Podemos. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y Pablo Echenique, entre otros, soñadores del cambio profundo a costa del bipartidismo, estuvieron muy cerca de dar el sorpasso al PSOE de Pedro Sánchez en las elecciones generales celebradas un año antes. Podemos obtuvo 355,982 votos abajo del PSOE, su rival directo.

Frente a sus seguidores, Sánchez dijo: “Espero que el señor Iglesias reflexione sobre estos resultados; tuvo la oportunidad de votar a un gobierno progresista liderado por el partido socialista; tuvo en su mano poner fin al gobierno de Mariano Rajoy que tanto daño ha hecho a la clase media y trabajadora con sus recortes y sus políticas”.

Iglesias y los suyos estaban convencidos de que Podemos sería el principal partido de oposición rompiendo la tradición del bipartidismo, dejando atrás al PSOE.

Tres años después Podemos perdió 2.1 millones de votos y 12 de los 45 diputados que obtuvo en coalición en 2016. Sánchez, al no obtener una mayoría, convocó nuevas elecciones a finales de año. VOX superó a Podemos en número de votos y escaños. Podemos, entonces sí, le ofreció a Pedro Sánchez entrar a su gobierno.

En las elecciones de 2023 el partido Sumar de Yolanda Díaz caricaturizó a Podemos a través de una OPA. El partido que nació en 2014 con la esperanza de llegar al poder catapultado por el movimiento que surge durante la crisis global de las hipotecas, terminó con tan solo cuatro escaños.

Al día de hoy, sobre Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, pesan denuncias por acoso sexual.

Pablo Iglesias, que tanto criticó al Grupo Prisa, terminó por aceptar una invitación del periodista Aimar Bretos en la Cadena SER para participar en la tertulia El Ágora junto a José Manuel Garcia-Margallo (PP) y Carmen Calvo (PSOE).

En uno de los debates, García-Margallo le dice a Iglesias: “Cuando tú dices que hay que controlar a los medios privados de información y que quien tiene que mandar sobre los medios privados es el gobierno para que no manden esas oligarquías a las que tú te refieres, esa no es la libertad de prensa en la que yo creo. Honradamente tú no eres un demócrata liberal, tú estás en la democracia iliberal de izquierda”.

Iglesias quedó desarmado.

Ahora, Pablo Iglesias trae a México su visión sobre el control de la información a través de Canal Red. Viene a propagar el odio y para ello se necesita crear un enemigo, fomentar conflictos y patologizar el pensamiento único.

Pablo Iglesias fracasó con Podemos, pero es experto en manipular audiencias.