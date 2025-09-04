Oposición, última llamada

Con las próximas reformas y leyes que enviará Palacio al Congreso de la Unión culminará la tarea iniciada hace siete años de cambiar el régimen político y posiblemente es la última oportunidad para que algún partido de oposición agrupe a los descontentos con la IV-T.

Exigirá visión realista no quedarse atrapado en las reflexiones de muchos distinguidos polítógos que apenas se dan cuenta que el Partido Oficial revivió la todo poderosa Presidencia Imperial del siglo pasado.

La versión siglo 21 de aquella Presidencia Imperial empieza a permear en el Partido Oficial. Pese a la Reforma Electoral pendiente, la indisciplina de las tribus oficialistas es la última llamada para que la oposición logre que las minorías tengan representación

¿Reelección Poder Judicial de CDMX?

Se afirma que Rafael Guerra, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de CDMX, ganó tiempo para conservar el cargo y la posibilidad de reelegirse para conservar el cargo hasta 2027

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, impulsó artículos transitorios en la reforma judicial capitalina que desbrozan el camino para que Guerra Fuentes, en términos reales, se reelija.

Guerra Fuentes llegó al tribunal de CDMX en 2019 y, desde entonces, se le señaló como de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien asesoró legalmente durante el intento de desaforarlo.

Indisciplina en Zacatecas y San Luis Potosí

En Zacatecas, el senador Saúl Monreal se salta las reglas contra el nepotismo e insiste en ser candidato a gobernador en la entidad gobernada por su hermano David Monreal dice atenerse al voto popular.

En San Luis Potosí, también en descarada violación de las reglas contra el nepotismo, el gobernador Ricardo Gallardo quiere hacer candidata a sucederlo a su esposa, la senadora Ruth González Silva.

Sabremos si la dirigencia de Morena, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán los meten al orden o si, con tal de no perder las elecciones en 2027 se doblan ante los rebeldes.

NOTAS EN REMOLINO

Ayer, tras entrevistarse con el Presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio dijo: “No creo que en países amigos vayan a ser necesarios ataques militares”. Por si estaban nerviosos ... Reveló la Presidenta Sheinbaum que si tocó el tema de barreras arancelarias que molestan a Washington y dijo que ya las revisa el titular de Economía, Marcelo Ebrard ... ¿Le han dicho a la Presidenta que no les han pagado a los proveedores locales de Pemex en Tabasco y Campeche? ... El asesinato del Secretario de Bienestar del Gobierno de Guerrero hace válido preguntar: ¿Hasta dónde llegará la banda criminal de “Los Ardillos en su batalla por ampliar su control territorial en la entidad?