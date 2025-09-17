Nutrisa debuta en Bolsa este jueves

Grupo Nutrisa, el negocio minorista de helados, dulcerías y cafeterías de Grupo Herdez, debutará este jueves como una emisora escindida y, si bien mantendrá en un inicio los mismos accionistas que su matriz porque es parte de un dividendo en especie, esto le permitirá ser independiente en términos operativos.

Herdez pretende concretar la escisión a través de la distribución de 321.6 millones de acciones de Nutrisa mediante un dividendo en especie que será equivalente a 6.15 pesos por título, por lo que la capitalización de mercado sería de 1,978 millones de pesos.

Para los analistas de GBM, el plan de Herdez significa un paso estratégico para generar valor en las dos emisoras, con independencia operativa y por ende, un enfoque estratégico más preciso. Además, consideran que para los inversionistas esta operación ofrece exposición directa a dos plataformas de negocio diferenciadas y con mayor visibilidad.

En lo que va del año, Herdez acumula un avance de 28% en el precio de su acción a 70 pesos por título.

Volkswagen Bank, la unidad de negocio de Volkswagen Financial Services, recabó 2,500 millones de pesos con la venta de dos bonos en la Bolsa Mexicana de Valores con vencimiento a tres y cinco años.

El primer bono, con vencimiento en 2028 y clave de pizarra VWBANK25, que pagará una tasa de interés variable, recabó 1,400 millones de pesos. En tanto, el de vencimiento en 2030 y clave de pizarra VWBANK25-2, el cual pagará una tasa de interés fija, recaudó 1,100 millones de pesos.

Los bonos recibieron las calificaciones 'AAA.mx' por parte de Moody's Local y 'mxAAA' por parte de S&P Ratings, las más altas en la clasificación local de activos con grado de inversión de ambas calificadoras.

El que tiene nuevas obligaciones es Jorge Alegría, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, ya que fue nombrado vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB).

Así mismo, Juan Pablo Córdoba, CEO de NUAM fue reelecto como presidente de la FIAB.

De acuerdo con el comunicado, ambos directivos fueron elegidos de forma unánime por las bolsas miembros de la Federación y buscan impulsar el desarrollo de los mercados de capitales de Iberoamérica.

Serfimex Capital, un prestamista y arrendador de pequeñas y medianas empresas, anunció la ampliación de una línea de fondeo con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), para alcanzar un total de 1,000 millones de pesos (54.6 millones de dólares), con la intención de otorgar financiamiento para el sector turístico.

La extensión de 200 millones de pesos (11 millones de dólares) refuerza una relación de más de 10 años de colaboración entre ambas instituciones que inició en julio de 2015, de acuerdo con la compañía.

Al día de hoy, los recursos aportados por Bancomext han permitido apoyar a 111 empresas por un monto aplicado de 2,381 millones de pesos.

