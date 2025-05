Noventa días para darle la vuelta al mundo del comercio e ir al futuro del ayer

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Finalmente tenemos un eje directo de diálogo entre las dos economías más grandes del planeta. China estaba a la puerta de un embargo comercial por parte de Estados Unidos.+

La historia nos muestra que los embargos nunca terminan bien cuando se hacen abrasivos.

De momento los burócratas de ambas naciones encuentran la manera de regresar a casa cantando una victoria. En los hechos, me parece que hasta ahora hemos visto una copia de la pelea entre Saul Alvarez y Scull. Uno intentando agredir, el otro evitando el enganche, los dos de momento bajan del cuadrilítero sin mayor daño, y sin mostrarse convincentemente vencedor o vencido.

El comercio del mundo se siente cómodo, pues la sensación de “podría ser peor” da un respiro de positivismo y los mercados accionarios reflejan ese vigor.

Después de bajar la intensidad, el comercio del mundo asume que las cosas se tendrán que conducir amigablemente aun cuando poner en papel el detalle fino de las exigencias, y concesiones sea un proceso que simplemente no sucederá y para evidencia, solo hace falta regresar a los días de la primera administración Trump.

China tiene todo el tiempo del mundo, el consumidor norteamericano decide elecciones intermedias pronto y ahí es donde el switch puede cambiar. El bolsillo de la familia no reconoce caminos estratégicos de largo plazo. El dolor económico de hoy no se quita con la promesa de un mejor mañana.

En lo económico entendemos que los mercados y sienten más compuestos, tal vez la energía y los metales se sienten más cómodos puyes si los chinos pueden seguir siendo industriosos su economía no se detiene y el flujo de uso sigue; sin embargo, no hay garantías.

No sabemos si regresaremos al acuerdo fase 1, me parece que trataran de evitar asociarlo a lo que ya había sucedido para no alinearlo con oquedad.

Los commodities agrícolas dieron un vuelco de alegría y la soya se mostró muy cómoda con alzas de interés en la rueda de Chicago.

De hecho, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), actualizó su pronostico de oferta y demanda mundial, y en ello vimos lógicamente la integración de las intenciones de siembra publicadas en marzo multiplicadas por rendimientos teóricos para dejar a la vista un balance de uso y existencia cuya diferencia expresa la cantidad de inventarios finales.

La conclusión es que se aprieta la hoja de balance para la soya, la del maíz no es tan abundante, y la de trigo queda simplemente ahí a la medida.

De momento los espacios de lo climático no representan un reto para la producción norteamericana. El baby shower climático no puede aun definir si niño o niña, y ante la neutralidad, la idea será tener lluvias y calores conducentes para el desarrollo apropiado de cultivos veraniegos.

Ojalá esa fuese también la suerte en México en donde la seca ha pegado muy duro.

Sin tratar de apresurar análisis, parece que el abasto pudiese ser abultado si realmente las agendas geopolíticas no resuelven terminar la guerra en Ucrania, enfriar los hervores en la India y Pakistán y ajustar a una agenda colaborativa a Irán.

Si lo anterior camina, el resto me parece que se acomoda, así como las sandias en la caja de un camión de carga que las ordena en el andar.

El ciclo agrícola norteamericano arranca justo aquí, justo ahora, la siembra no se interrumpe, el verano define rendimientos, la política internacional le pondrá pausa o aceleración al consumo y lo que resulte de ello nos dejará narrar los temas de precio.

¿Estás en buenas manos?

En el mundo el comercio tomó un respiro y con optimismo se piensa que las cosas pudieron estar pero habrá que esperar para ver en corto plazo lo que sucede en la geopolítica mundial