Multiforo Alicia, ¿quién y por qué?

Como en el viejo programa radiofónico —creación de don Luis de Llano Palmer— ‘El Monje Loco’: Nadie sabe, nadie supo.

A estas alturas de la semana las lectoras y los lectores ya estarán enterados que el viernes pasado, durante la actuación del cantautor español, Fermín Muguruza, en el Multiforo Alicia, espacio contracultural independiente, situado en Santa María La Rivera, se presentaron —sin estar anunciados— el Ejército y la policía de la ciudad, obligando a cancelar el concierto y a desalojar el recinto donde se encontraban, aproximadamente, 400 personas. Lo que a estas alturas de la semana ni las lectoras, ni los lectores, ni el autor de esta columna, sabemos es: ¿Por qué razones? ¿Por órdenes de quién? ¿Por qué motivo sucedió este abuso de autoridad?

Tal vez, ni las lectoras, ni los lectores y —lo confieso— ni yo, sabemos con exactitud quién es Fermín Muguruza: es un cantante, instrumentista, productor musical y director de cine español, nacido, el 20 de abril de 1963, en la región vasca de Guipúzcoa, España. Según Wikipedia —esa herramienta que con un clic nos convierte en eruditos— Muguruza, ‘ha sido definido como “una de las figuras más influyentes y carismáticas del panorama musical vasco”’.

Ahora me entero que no fue el viernes pasado la primera vez que Fermín se presentaba en el precitado Multiforo. Por esta razón, supongo, reunió a una buena cantidad de público conocedor de su obra e identificado con su posición política de izquierda. Busqué títulos y letras de sus canciones y algo que tal vez, no sepan ni las lectoras, ni los lectores, ni yo, de las 20 más escuchadas 19 son en el idioma vasco. Sólo una encontré en español, la canción titulada: ‘La línea de frente’, que tiene frases como las siguientes: ‘Ten cuidado al pasar a mi lado/ Porque soy una cuchilla andante/ Otro dice vivir en la línea del frente (…) Si escuchas esto/ Prepara tu mente/ Para encontrarnos/ En la línea de enfrente.

Pero el tema principal de este texto es algo que ni las lectoras, ni los lectores, ni yo sabemos: ¿Por qué razón y por órdenes de quién la policía y el Ejército (200 elementos) interrumpió el concierto del artista de marras (y de Guipúzcoa)?

El asunto llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en la mañanera del pueblo efectuada el pasado lunes manifestó que el espacio que hoy ocupa el Multiforo lo cedió ella cuando era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México —cosa que ni las lectoras, ni los lectores, ni, tampoco, yo sabíamos—. Aprovechó para decir que la alcaldesa de Cuauhtémoc (Sandra Cuevas) quería clausurar el espacio y subió la renta del lugar —cosa que tampoco sabíamos ni las lectoras, ni los lectores, ni yo—. Refirió que estuvo Clara (Brugada) en la reunión de Gabinete ‘y ya todos dijimos que no fue correcta esta actuación —no de Muguruza, sino de la policía y del Ejército— y que siga funcionando evidentemente el Foro Alicia, con todos sus permisos, obviamente, con lo que tienen que cumplir’. Fue lo que dijo la mandataria. Evidentemente, ni las lectoras, ni los lectores, ni yo, ni Claudia, sabemos ¿por qué razones? ¿Por órdenes de quién? ¿Por qué motivo sucedió este abuso de autoridad?

El más grande

Si no se atraviesa la CNTE en mi camino, tengo el tiempo exacto para llegar al Auditorio Nacional donde se rendirá un merecido homenaje a Marco Antonio Muñiz, quien hace tres meses cumplió 92 años. Gran cantante, ser humano de gran calidad. Jamás el éxito —y vaya que lo tuvo— se le subió a la cabeza. Honor a quien honor merece. El mundo artístico se va a volcar para honrarlo esta noche.

Son muchos los recuerdos, las anécdotas y las canciones que vienen a mi mente al evocar al Lujo de México.

Punto final

Se suicidó en defensa propia.