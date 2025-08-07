Éramos pocos y parió la abuela. Con la novedad de que ha surgido una nueva organización con miras a convertirse en partido político: México Nuevo, Paz y Futuro, Sandra y Ulises. Los nombres propios corresponden al de los dos animadores del proyecto: Sandra Cuevas y Ulises Ruiz.

Sandra fue alcaldesa de Cuauhtémoc (2021-2024), la alcaldía más importante de la Ciudad de México; llegó a ese puesto apoyada por el PAN, el PRI, el PRD y —dicen— que por el hoy senador Ricardo Monreal. Acusada de autoritaria y aferrada al poder será recordada por aventar pelotas con dinero a sus seguidores; por su intento de competir para ser Jefa de Gobierno de la Capital del país; por agredir física y verbalmente a unos policías auxiliares que fallaron en un operativo realizado en la calle Corregidora. Pasará a la historia por atentar contra el arte popular al borrar los pintorescos rótulos y dibujos de los puestos callejeros de comida, que mandó pintar de blanco y sustituyó por anuncios muy “sobrios” con el nombre y el logotipo de la alcaldía.

Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador del Estado de Oaxaca (2004-2010) al que sus gobernados le decían Ulises Ruin, llegó al cargo apoyado por el PRI, partido del cual quiso ser presidente en férrea competencia con Alejandro Moreno, Alito. Se llegó a decir que ambos aspirantes eran capaces de vender a sus respectivas madres, pero que después de cobrar por ellas sólo uno de los dos —adivine cuál— era capaz de entregarla. El gobierno oaxaqueño de Ruiz Ortiz, se caracterizó, según un reportaje de Pedro Matías, publicado en la revista Proceso del 25 de octubre del 2011, por ser “una administración criminalmente violenta e investigada por sus muchos casos de corrupción”.

Entrevistada por Primitivo Olvera, en Radio Fórmula, Sandra Cuevas declaró su intención de, a través del nuevo partido, ser candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en el 2030. “Este intento se debe a que a mí me encanta hacer política, hacer política es servirle a la gente, estar en las calles. Ya extraño estar tocando puerta por puerta y esa va a ser la estrategia de México Nuevo”. (Ojalá y al tocar puertas vaya sola porque si la acompaña Ulises no les van a abrir). Inquirida sobre su alianza con el desprestigiado oaxaqueño, la señora Cuevas contestó que “Ulises Ruiz es una persona matemática, con objetivos claros. La política son números, son votos y él tiene muy claro el plan”.

Algunos datos comprueban que, evidentemente, Ruiz Ortiz domina los números. En 2008 el gobierno de Oaxaca a cargo del matemático, compró un moderno equipo médico con valor de 118 millones de pesos, destinado a combatir el cáncer de mama y el cérvico-uterino. El equipo llegó a la entidad, pero se perdió en un mar burocrático. El exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, César David Mateos Benítez, presentó ante la PGR una denuncia penal contra el numerólogo por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. El daño patrimonial que el exmandatario causó al pueblo de Oaxaca se calculó en más de 7,000 millones de pesos.

Entre otras cosas, en el número 5286 del Periférico Sur, en la antigua Delegación Coyoacán, Ulises construyó un edificio inteligente que albergó al Hospital Sedna, equipado con tecnología de vanguardia, propiedad de su señora esposa. Expertos en bienes raíces y equipamiento médico valuaron el hospital en 1,500 millones de pesos. No sería extraño que el moderno equipo para combatir el cáncer perdido en Oaxaca haya ido a parar ahí.

Me gustaría recordarle a Sandra Cuevas un antiguo refrán: Dime con quién andas y te diré quién eres.

Punto final

Efectivamente, como dice Andrés Manuel López Beltrán en la carta más pendeja publicada por un político: “No somos iguales”, aquellos que vivimos en “la justa medianía”, no podemos vacacionar en Japón, aunque el hotel ‘únicamente’ cueste 7,500 pesos diarios “incluido el desayuno”.