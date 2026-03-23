El mercado no está roto... está intervenido

Buenos dias, buenas tardes, mucho gusto en saludarte. Por momentos, parece que seguimos intentando explicar los mercados agrícolas como si nada hubiera cambiado. Como si la soya todavía respondiera a lluvias en Brasil o a compras de China.

Como si el precio fuera el resultado lógico de la oferta y la demanda. Pero no.

Hoy operamos narrativa

El arranque de la semana dejó una escena que, en otro contexto, habría sido suficiente para replantear cualquier lectura: una caída límite en soya, acompañada de un volumen que no veíamos en más de un mes y una liquidación evidente de posiciones. No fue clima. No fue producción. Fue flujo.

Y, sin embargo, bastó un anuncio desde la Casa Blanca —una reunión con agricultores y productores de biocombustibles— para que el aceite de soya rebotara con mucha fuerza. No porque el mandato de biocombustibles (RVO) ya exista, sino porque el mercado decidió anticiparlo.

No es fundamento. Es política. Ahí está el nuevo eje.

Mientras Washington pospone reuniones con China por la guerra en Medio Oriente, al mismo tiempo propone rediseñar la relación comercial con ese mismo país mediante un nuevo “board of trade”. Una mezcla curiosa de urgencia geopolítica y ambición estructural.

El mensaje es claro, aunque incómodo: la geopolítica dejó de ser un riesgo para el mercado, y se convirtió en el mercado.

Del otro lado, China hace lo que mejor sabe hacer: no reacciona, administra. Amplía subastas de trigo, permite la entrada directa de la industria de alimentos balanceados, comprime el diferencial con el maíz y convierte el trigo en sustituto real en las raciones.

No corrige precios. Contiene presiones

Mientras tanto, los datos “buenos” siguen llegando. Exportaciones sólidas en Estados Unidos, molienda de soya en niveles récord, demanda que resiste.

Y aun así, los precios caen. Porque el problema no es el dato, es la jerarquía del dato. Hoy, el fundamental agrícola juega en segundo plano frente a tres fuerzas dominantes: energía, política y flujos financieros.

El petróleo cae y arrastra. El petróleo sube y rescata. El campo produce, pero el mercado primero mira a Irán.

Y en ese entorno, el posicionamiento importa más que cualquier balance. Los fondos acumulaban posiciones largas históricas en maíz y soya. Eso no es convicción estructural, es exposición. Y cuando esa exposición se desarma, el ajuste no es gradual. Es violento.

La secuencia ya es conocida: volumen elevado, caída en open interest, precios presionados… y después, rebotes técnicos que se confunden con recuperación. Pero el fondo no ha cambiado.

Mientras tanto, el mundo real sigue avanzando, aunque el mercado no siempre lo registre de inmediato. Ataques en el Golfo Pérsico, restricciones en rutas marítimas, tensiones comerciales, acuerdos bilaterales en marcha y una economía global que empieza a reorganizar sus flujos.

Incluso eventos que en otro momento habrían sido determinantes —como una huelga en una de las mayores plantas de procesamiento de carne en Estados Unidos— hoy pasan casi desapercibidos. No porque no importen, sino porque no son lo que manda. Y eso nos deja en un punto incómodo.

Un mercado que sube por políticas no anunciadas y baja por eventos no confirmados. Un mercado donde la narrativa pesa más que la realidad inmediata. Un mercado que, más que reflejar equilibrio, refleja una intervención.

No, el mercado no está roto. Está funcionando exactamente como debería en el entorno actual. El problema es otro: seguimos intentando leerlo con reglas que ya no aplican.

Porque hoy, entender el balance sheet ya no es suficiente. Hoy, la ventaja no está en el dato… está en entender quién está escribiendo la historia. Y esa historia, por ahora, no se escribe en el campo. Ánimo.