¿Quién malinforma a la Presidenta sobre el IFT?

La semana pasada, en la conferencia mañanera del jueves 26 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró lo siguiente: “...que por cierto el IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar, que se va a echar para atrás eso, ya lo vamos a presentar aquí, queriendo seguir quisieron hacer un, [...] un albazo, pero no va a proceder, ya vamos a explicar lo que hicieron”.

Al día siguiente, el viernes 27, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), expuso en la mañanera la explicación sobre el supuesto albazo del IFT al que se había referido la presidenta Sheinbaum. De manera concreta, expuso que el albazo al que se refería la presidenta es el proceso de licitación de bandas de frecuencias para la provisión del servicio que administrativamente se ha conocido como “Acceso Inalámbrico”, que no es otra cosa que la prestación de servicios móviles. Quedó claro que de ninguna manera, el IFT había “regalado concesiones antes de cerrar”.

Se entiende que el funcionario no sea un experto sobre el espectro radioeléctrico o que no conozca el tema, como lo mostró en la explicación que brindó a los medios. Lo que me llamó la atención es a partir de información no sólo sobre-simplificada sino también mal planteada, el titular de la ATDT haya señalado lo siguiente: “nosotros creemos tres cosas de manera importante, uno, creemos que el proceso de licitación, eh, de ocurrir, ocurra con la configuración final que tendrá el regulador de telecomunicaciones, ¿no?...; segundo, creemos que la licitación como está planteada pues no cumple a cabalidad con algunos objetivos de cobertura social, ¿no?…; y tercero, pues el tema del cobro de espectro que es parte del aprovechamiento que tiene que tener el gobierno mexicano.”

Acto seguido, enumeró lo que hará el gobierno al respecto que no es otra cosa que la licitación se frene, y si no, que se cancele. El manotazo del gobierno de la presidenta Sheinbaum es muy preocupante. Primero, porque la licitación de bandas de frecuencias para consolidar el despliegue de un ecosistema de telecomunicaciones móviles 5G se ha retrasado más de la cuenta, entre otras razones, porque lo que cobra el gobierno federal por ese espectro es demasiado alto tanto en comparación con las condiciones de la demanda de servicios móviles en México, como en comparación con lo que se paga por esas mismas frecuencias en otros países, incluso de nivel de desarrollo similar al de México. Esta licitación no es una ocurrencia de último minuto del IFT antes de bajar la cortina. El IFT había realizado una consulta pública sobre las bases de licitación de este proceso en mayo de este año.

En segundo lugar, preocupa porque el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica (desaparición de órganos autónomos), al que apeló el titular de la ATDT, establece que “los actos emitidos por dichos órganos (Cofece e IFT) con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en términos del artículo Décimo transitorio, surtirán todos sus efectos legales”. Es decir, todo lo que haga el IFT, con las atribuciones que tiene desde 2013, hasta en tanto no se extinga, tendrá validez legal. Se estima que la extinción ocurrirá no antes de agosto del 2025.

Todo apunta a que al gobierno no le gusta la idea de que el IFT no haya dispuesto frecuencias con dedicatoria para Altán Redes, que explota la red compartida, y parte central del proyecto de cobertura de banda ancha de la 4T. Lo sano habría sido un diálogo entre el gobierno y el IFT para que en su caso, se modifiquen las bases de la licitación, ya sea en sus plazos o en los bloques de espectro a licitar. Pero alguien no está informando bien a la presidenta.

La narrativa gubernamental pretende culpar al IFT de favorecer a un operador extranjero, todo indica que el nuevo gobierno busca favorecer a su operador. En cualquier caso, el retraso que impondrá el gobierno, implica que nuestro país seguirá condenado a que la provisión de servicios 5G siga dominada esencialmente por el operador móvil más grande, al menos por un par de años más, si no es que más. El costo para México será muy alto.

*El autor es economista.