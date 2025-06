Legislativo plantea reforma integral para cáncer en México

La Cámara de Diputados fue escenario ayer martes 24 de junio del Conversatorio Legislativo para la Reforma Integral del Cáncer, un ejercicio que reunió a actores clave del sector salud: médicos, académicos, investigadores, legisladores, expertos jurídicos y económicos, así como asociaciones de pacientes. Convocado por la Comisión de Salud, presidida por el diputado Pedro Zenteno, el evento destacó por un tono colaborativo donde se habló de construir una iniciativa legislativa sólida sin querer reinventar el hilo negro.

Zenteno presentó a manera de conclusión 10 puntos clave que resumen lo planteado y que se supone serían los pilares de la nueva iniciativa de ley que se estaría armando para fortalecer la atención del cáncer en el país:

Atención integral: Establecer un marco normativo para una atención oncológica universal y gratuita, desde la prevención hasta los cuidados paliativos.

Tratamiento oportuno: Garantizar el inicio del tratamiento en un máximo de 60 días tras el diagnóstico.

Fondo público: Crear un fondo federal para financiar cirugías, quimioterapias y radioterapias, con convenios con hospitales privados.

Registro Nacional de Cáncer (RNC): Asegurar su plena operatividad en 365 días, con cobertura total y acceso público.

Protocolos homologados: Desarrollar guías clínicas basadas en evidencia, integrando inteligencia artificial.

Formación oncológica: Aumentar plazas de residencia, incluir oncología en la currícula médica y crear posgrados multidisciplinarios.

Investigación y producción nacional: Fomentar la investigación biomédica y la producción local de tratamientos.

Acceso a medicamentos: Agilizar la aprobación de fármacos innovadores y crear un fondo para terapias de alto costo.

Sistema y red nacional: Implementar el Sistema Nacional de Atención Integral del Cáncer (SNAIC) y una Red Oncológica Nacional.

Recursos transparentes: Asegurar financiamiento suficiente y gestión transparente, con evaluación continua.

En el evento se expuso la cruda realidad del cáncer en México. Uno de los puntos más alarmantes fue la reducción progresiva del presupuesto para su atención en instituciones públicas, afectando la adquisición de medicamentos oncológicos, especialmente tratamientos innovadores. En el panel económico se plantearon tres propuestas: usar criterios de evaluación económica para definir intervenciones, implementar permisos temporales de acceso a medicamentos y ajustar guías de práctica clínica según el presupuesto, con enfoque en costo-efectividad por institución. Estas medidas buscan optimizar recursos sin comprometer la calidad.

Otro tema crítico fue el desconocimiento de la infraestructura oncológica nacional. Urge mapearla para tomar decisiones basadas en datos reales, especialmente ante carencias como la falta de equipos de radioterapia y su mantenimiento. Por ejemplo, entre lo que se propuso estuvo revitalizar el Consejo de Salubridad General, un organismo constitucional subutilizado, para coordinar un Consejo Nacional de Cáncer con participación multidisciplinaria.

Las organizaciones de la sociedad civil fueron protagonistas, entregando al Congreso un documento con conclusiones de tres años de trabajo, elaborado por más de 200 especialistas en mesas públicas. Este incluye propuestas financieras, médicas y jurídicas, con la voz de pacientes, asociaciones y comisiones de salud de 26 estados. También presentaron dos estudios: uno comparativo de políticas públicas en Hispanoamérica y otro sobre el financiamiento del cáncer, con énfasis en pacientes sin seguridad social. Estas aportaciones, respaldadas por 58 asociaciones, reflejan compromiso de colaborar e interés de que sea tomado en cuenta el trabajo de años anteriores.

El evento legislativo dejó claro que cualquier plan debe sostenerse con inversión y una operación eficiente. Es importante que se esté hablando de crear un fondo específico y que la gestión transparente de recursos es esencial para evitar que las reformas queden en buenas intenciones, sobretodo tras el antecedente del Fondo de Gastos Catastróficos (que era para atender cáncer, entre otros padecimientos de alto costo) y el cual fue succionado durante el sexenio pasado por el Gobierno federal sin saberse hasta ahora -pero tarde o temprano se sabrá- hacia dónde se fueron cerca de 100,000 millones de pesos.

Ahora en el Legislativo se habla de constituir otro fondo para cáncer (destinado a cubrir cirugías, quimioterapias y radioterapias) e implementar convenios con hospitales privados de gama media como una estrategia para ampliar la capacidad de atención y mitigar la saturación de los servicios públicos. Con esto, queda claro que implícitamente la 4T está reconociendo que la colaboración público-privada será imprescindible, algo que justo ya incluía el Seguro Popular que desaparecieron.

Revivir y consolidar el Registro Nacional de Cáncer

Sobre el Registro Nacional de Cáncer (RNC) se dice que debe consolidarse y ser plenamente operativo. Para ello plantean impulsar el financiamiento adecuado y el establecimiento de mecanismos que aseguren el flujo de información, con cobertura poblacional y hospitalaria, incluyendo a la población pediátrica. Se propone que la información de dicho Registro esté disponible al público en un plazo no mayor a 365 días a partir de la entrada en vigor del Decreto, y que se implemente una evaluación continua de la Estrategia Nacional de Atención Integral del Cáncer. No se sabe si lo lograrán, si Zenteno tiene de verdad apoyo del Poder Ejecutivo en esta iniciativa. Y aparte, si hay capacidad de traducir estas ideas en leyes efectivas y de garantizar su implementación, pero el que ya estén escuchando marca un punto de inflexión y muestra voluntad para transformar la atención del cáncer, con la colaboración de todos los actores.

Tec de Monterrey reúne a emprendedores para buscar soluciones en salud

Hoy (25 de junio) y mañana (26), el Tecnológico de Monterrey realizará en el Distrito de Innovación Tlalpan, The Next Decade: Horizontes en Salud, foro que reunirá a líderes del ecosistema de innovación y emprendimiento de México. Conforme el programa, el encuentro abordará retos en salud como el envejecimiento, longevidad saludable y la regeneración celular. Contará con la participación de 10 startups científicas y congregará a especialistas de la UNAM, UAM, IPN, Secretaría de Salud, INGER, INCAN, IMSS, INSABI y Cofepris. Desde hace cuatro años, The Next Decade busca impulsar soluciones transformadoras a los principales retos de la humanidad: movilidad y recursos hídricos. Esta edición explorará el presente y futuro de la medicina y el bienestar, impulsando soluciones que transforman vidas para crear un ecosistema de innovación y emprendimiento en este sector.

Incógnitas sobre clasificación Newsweek-Statista de hospitales

Algo tendrá que hacer Newsweek y Statista con su equipo que hace la clasificación hospitalaria, pues al menos a la última que hicieron para México no se le ve ni pies ni cabeza. La clasificación 2025 realizada en alianza entre la revista Newsweek y Statista -un portal de estadísticas y datos empresariales- difícilmente puede tomarse en serio. Reportaron esta vez los 59 mejores hospitales de México como parte de una clasificación de todos los hospitales del mundo-, y resulta que el Hospital Xoco es mejor que el Ángeles Acoxpa, y en tiempos de enormes quejas de carencias por el desabasto, varios públicos quedaron mejor clasificados que los privados; algo que debió doler a los corporativos que hablan de inversiones en calidad. Por ejemplo, el Hospital Angeles Pedregal está en el número 40, en tanto que el Hospital Español en el número 11, y, algo raro, el Centro Médico ABC que ha citado a este ranking como una buena alternativa, esta vez ni siquiera aparece en la lista. En tanto, los centros médicos del IMSS salen muy bien posicionados sin precisar a qué hospitales se refiere pues cada centro tiene varios nosocomios y todos muy distintos.

Se supone que basado en una encuesta en línea y en información pública relacionada con el nivel de satisfacción de pacientes, el ranking Newsweek-Statista ubica estos primeros 10 lugares: 1- Médica Sur CdMx, 2- CMN Siglo XXI, 3- CMN La Raza -ambos del IMSS-, 4- Hospital Christus Muguerza, de Monterrey; 5- Hospital Ángeles Lomas CdMx, 6- CMN 20 de Noviembre del ISSSTE, 7- Hospital General Dr. Manuel Gea González, 8- Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, de Monterrey, 9- Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca, y 10- Hospital Real San José, de Zapopan, Jalisco.

Celebra Red Crea Fertilidad 25 años

A los 25 años cumplidos, Red Crea Fertilidad consolida su posición como grupo pionero en el ámbito de la reproducción asistida en México realizando un millar de ciclos de Fecundación In Vitro (FIV) al año en sus dos clínicas en CDMX. En un país donde operan más de 200 clínicas de reproducción asistida, Red Crea Fertilidad se distingue por sus certificaciones nacionales e internacionales y es de reconocer la contribución de su fundador, el Dr. Carlos Maquita Nakano, destacado ginecólogo y biólogo de la reproducción humana, en el avance de la medicina reproductiva en México y Latinoamérica, y como miembro de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción (AMMR), la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM).