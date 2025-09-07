Irán contra funcionarios corruptos, pero...

Como secuela del entendimiento de seguridad con Estados Unidos, Omar García Harfuch, titular de la SSPC federal, anunció la detención de directivos de empresas y funcionarios públicos, entre ellos la del Vicealmirante Manuel Roberto Farías por el huachicol del buque que ancló en Tampico-

Siendo el Vicealmirante Farías el funcionario de más alto rango detenido por huachicol y sobrino político del Almirante Rafael Ojeda, titular de Marina durante el sexenio lopezobradorista, avivó especulaciones entre los malquerientes del expresidente.

Quizá en el México real las circunstancias forzarán a consignar a otros altos funcionarios involucrados en actos de corrupción, en los gobiernos de la IV-T, como advertencia, pero no será satisfecho el fiero ánimo vindicativo de los malquerientes

Morena, la paja en el ojo ajeno

Luisa María Alcalde, dirigente nacional del Partido Oficial, calificó de inaceptable la designación como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes de María José Campos, hija de Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial y funcionaria durante el sexenio de Vicente Fox.

Se entiende como regla morenista que los foxistas sean despreciados, después de todo promovieron el desafuero del expresidente López Obrador, pero deben cuidar los argumentos.

Al preguntar: ¿“Cómo estuvo el enjuague? ¿Se metió o no la gobernadora?” se abre un flanco, cuando algo similar ocurrió la semana pasado el Poder Judicial de CDMX. Es un error públicamente ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Se amplía “la leva” de los cárteles

El 3 de agosto desaparecieron once jóvenes en Amozoc, Puebla. Legalmente, hace tres días se inició su búsqueda. Los familiares afirman que acudieron a una falsa oferta laboral,

Parece imposible, con la actual situación del mercado laboral –magros salarios que aprovechan el exceso de oferta-, evitar que las personas caigan en la tentación de ser atraídos por falsas promesas de mejores salarios.

Mientras eso no cambie. los cárteles seguirán con la leva que fortalece sus filas y su poderío que les hace más fuertes en tantas comunidades de la República donde en los hechos son un gobierno paralelo.

NOTAS EN REMOLINO

Ya investiga la FGR eventuales vínculos entre el huachicoleo fiscal descubierto por el gabinete de seguridad y el asesinato del vicealmirante Armando Rubén Guerrero el pasado noviembre en Colima, después que denunció el huachicoleo ...ayer 07 de septiembre, en Sinaloa hubo marchas de la sociedad civil para exigir se restablezca la paz en la entidad... Muchos de los que saben del tema fiscal coinciden en que el impuesto a las refresqueras es asunto político, pues en la realidad nacional no cambiarán los hábitos populares ... Las autoridades de Gómez Palacio escucharon las acusaciones de extorsión contra la oficialista central CATEM y catearon sus oficinas ... Por si tenían pendiente, el mandatario galo Emmanuel Macron canceló su visita a México ...