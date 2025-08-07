Invex, no a la guerra de precios

La decisión de Invex es no entrar a la guerra de precios que se registra en el competitivo mercado bancario mexicano.

La apuesta es que el negocio sea sostenible en el tiempo.

Esa es una de las principales líneas de la estrategia del banco que encabeza Jean Marc Mercier, director general.

El ejecutivo, tiene muy clara la identidad de la institución y su objetivo.

Hasta ahora se venía manteniendo como un banco especializado, no universal y aunque está ampliando su oferta, la receta sigue siendo no convertirse en un banco de todo y para todos.

Invex ya no es un simple banco. Ahora es una empresa tecnológica con servicios financieros.

Por eso es que, recientemente, la empresa tecnológica por excelencia de retail en el mundo: Amazon, decidió hacer una alianza estratégica con Invex.

En la definición de la identidad de la institución Mercier afirma que tiene lo bueno de los bancos y lo bueno de las Fintechs.

Sigue teniendo negocios tradicionalmente bancarios como son banca para empresas, banca privada, banca patrimonial.

Y del lado del retail, es mucho más Fintech. La alianza con Amazon es la principal muestra.

Pero también lo es el banco digital lanzado hace dos años o el negocio de tarjetas que ha sido digital desde que nació, en el año 2010.

Invex nunca ha tenido sucursales. Fue el primer banco en lanzar una tarjeta que se podía prender y apagar.

Antes que todos, los bancos y las Fintechs, Invex entrega el mismo día desde hace 10 años.

Invex ofrece seguridad bancaria, seguridad de depósitos, seguridad de la información, ciberseguridad, y maneja volumen, y sobre todo rentabilidad.

Mercier comenta que frente a la competencia, a muchos les suena hasta atractivo, empezar a dar tasas del 15%; sin embargo, Invex no le va a entrar a la guerra de precios porque prefiere un negocio sostenible en el largo plazo.

Tampoco va a ofrecer créditos a quien sea para atraer la mayor cantidad de clientes posibles. Eso es muy riesgoso para el banco y para las familias e individuos.

Invex en cambio apuesta por la responsabilidad y la consolidación de su perfil digital.

Continuará fortaleciendo sus negocios tradicionales de banco y avanzando en el lanzamiento de tarjetas con marcas compartidas.

Hacia adelante Jean Marc está convencido de que Invex se mantendrá en el top five en los negocios que realiza, pero sobre todo mantener la línea de la rentabilidad y responsabilidad.

Banxico, el recorte que viene

Hoy se difundirá la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México, encabezada por Victoria Rodríguez Ceja, en torno a su política monetaria.

Se espera un recorte de 25 puntos base a la tasa de Interés de Referencia de Banxico.

La decisión será por mayoría de 4 a 1 con la oposición del subgobernador Jonathan Heath quien ha dicho que la desaceleración económica a inicios de julio no justifica un recorte inmediato.

Con el voto por mayoría, la tasa quedará en 7.75% y una proyección de 7.25% para el cierre del año.

También se publicará el dato de la inflación al cierre del mes de julio.

Se estima que será del 3.5% anual y la inflación subyacente anual se ubicará en 4.2% de acuerdo con el equipo de análisis económico de Banamex.

Hay que recordar que Banxico espera que la inflación general converja a su meta de 3% en el tercer trimestre de 2026, lo que permite suponer una trayectoria descendente a lo largo de 2025.

Viene un nuevo recorte y la inflación, aunque está cediendo, no termina de hacerlo en la proporción que lleve más rápido a la convergencia de la meta oficial. Veremos

Atisbos

El dato suena impresionante. En julio se alcanzó un número histórico de afiliados al IMSS por la incorporación de 1.3 millones de trabajadores de las plataformas digitales.

El director del Seguro Social, Zoe Robledo, calificó como “histórico” el número de puestos de trabajo afiliados al organismo, que al 31 de julio de 2025 llegó a 23 millones 591 mil 691.

Dijo que se trata de la cifra más alta de empleo desde que se tiene registro.

No hay duda de que la política pública para lograr asegurar a los trabajadores de plataformas es positiva.

Pero también debe quedar claro que no se trata de nuevos empleos, sino de la formalización de empleos preexistentes.

Sin considerar esta formalización, los empleos habría registrado una caída al cierre del mes de julio.

Durante el primer semestre de 2025, se crearon 87 mil 287 puestos de trabajo en total, muy por debajo de la meta de 100 mil puestos mensuales ó 1.2 millones anuales, de acuerdo con análisis de México Cómo Vamos.