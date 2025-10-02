Los inversionistas buscan regiones

Los inversionistas nacionales y extranjeros tienen preferencia por invertir en regiones que cuentan con infraestructura y servicios como son centros de salud, educación, agua y energía.

La industria manufacturera orientada a la exportación y la incipiente relocalización industrial se está ubicando básicamente en el centro y norte del país.

La explicación es la vecindad con Estados Unidos, el mercado más importante del mundo.

De las exportaciones del país 66% se transportan a través de las carreteras siendo los cruces de Laredo, Ciudad Juárez y Mesa de Otay los más representativos del tránsito de contenedores con destino a Estados Unidos.

Actualmente están en proyectos de ampliación para tener capacidad para el transporte internacional los puertos de Guaymas, Sonora y Progreso, Yucatán.

La zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México son las principales zonas de absorción de inversión, tanto nacional como extranjera. Ambas entidades captan 70% de la inversión extranjera y 65% del crédito que otorga el sistema financiero.

En Querétaro, Baja California Sur, Nuevo León y Chihuahua, se han desarrollado con éxito muchas industrias desde hace muchos años y ahora la novedad es la industria aeroespacial que ha tenido un alto crecimiento.

Todo el Bajío ofrece oportunidades para el sector automotriz que representa 50% de la actividad industrial.

También tiene el desarrollo de las industrias de alimentos, de electrodomésticos, variedades en la agroindustria. Todas ellas con orientación exportadora hacia EU.

Jalisco se distingue por estar captando montos importantes de Inversión Extranjera Directa. En el primer semestre de este año captó 933 millones de dólares. Y para consolidar su atractivo el gobierno estatal gastará 25,000 millones de pesos para el mantenimiento de las carreteras estatales que están en mal estado.

Puebla y San Luis Potosí son estados que por muchos años han visto una industria automotriz pujante.

Coahuila y Durango están en la promoción de la industria de semiconductores.

Baja California Sur y Quintana Roo son las entidades que registran los mejores ingresos laborales.

En los estados del centro y norte del país está ocurriendo una integración de mercados regionales.

Para que sean polos de desarrollo más dinámicos se requiere acelerar las obras de infraestructura, energía y agua.

Paradojas de la vida regional: mientras en Nuevo León hace falta mucha agua, en Chiapas sobra.

Frente a la dinámica del centro y norte del país está el atraso del sur y del sureste. La actividad económica de la zona sur está en declive.

En estos estados los ingresos de su población dependen, en gran medida, de las remesas que envían los trabajadores mexicanos que laboran en EU a sus familias así como las transferencias en efectivo que realiza el gobierno federal.

Es notable que las remesas representen 30% de los ingresos de los hogares de Guerrero y Chiapas. Le siguen Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Zacatecas.

Los gobiernos de los estados solo llevan agua para su molino. De ahí la importancia del Plan México encabezado por el gobierno federal.

Se propone crear polos de desarrollo para integrar al país a través de programas que le dan sustento: crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas; infraestructura, energía, educación. Es una definición positiva de gobierno.

