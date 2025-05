Inexcusable no investigar el robo de crudo a Pemex

Incómodas situaciones para el Gobierno de México crean la prolija información de la Tesorería de Estados Unidos al anunciar sanciones a empresas y personas vinculadas al contrabando de petróleo crudo y fentanilo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La prolija información estadunidense incluye gráficas que muestran la ruta del petróleo crudo, desde que sale de Pemex hasta la región texana desde donde se comercializa, fuerza a las autoridades mexicanas a actuar con prontitud.

No hay excusa válida para que las autoridades mexicanas no actuaran para desmontar la red criminal del lado mexicano y, de paso, acabarían con el saqueo a Pemex. Sería imperdonable no actuar, aunque ello implique una purga política.

Gasoducto del Sureste, alternativa del diablo

Se hacen públicos los reclamos de quienes, contrarios “al colonialismo energético” protestan por la construcción del gasoducto marino “Puerta al Sureste”, que conectará Tuxpan, Veracruz con Dos Bocas, Tabasco, para “reconfigurar e industrializar el sureste mexicano”.

El gasoducto suministraría gas para los parques industriales que darían la posibilidad de industrializar la región y dar sustento a las necesidades energéticas de la zona del corredor interoceánico.

Quizá tienen razón quienes aducen argumentos ambientales y de mejor transición a la soberanía energética, pero también podría ser la última esperanza para el Sureste para incorporarse al desarrollo de la República con el corredor interoceánico. Vaya dilema.

Una historia que no se publicó

Hace más de 30 años, un destacado funcionario del Gobierno Federal, acudió a la oficina de quien esto escribe para ofrecerle pistas sobre el rastro del diputado Manuel Muñoz Rocha, desaparecido misteriosamente.

Contó dónde y cómo había llegado Muñoz Rocha a una finca donde había estado refugiado unos días, antes de viajar al norte y difuminarse en Texas y, claro, siempre bajo custodia y protección política.

“Hágame la declaración” –le dije- “y mañana publicamos la información”. “No – respondió- “les informo por amistad, pero si declaro, antes de 24 horas me acusarían de narcotraficante”. Claro, eran otros tiempos, tiempos de oscuridad neoliberal.

NOTAS EN REMOLINO

Discutir acuerdos comerciales pactó la Presidenta Claudia Sheinbaum en su charla telefónica con el Presidente estadunidense Donald Trump. En estos tiempos, es un avance... Ayer 01 de mayo, tomó posesión el director del Instituto Nacional de Migración, el exgobernador poblano Sergio Salomón Céspedes, quien dijo que la regla sería una migración ordenada y segura... Los administradores marinos del Aeropuerto Benito Juárez de CDMX, decidieron contratar al Servicio de Protección Federal para la vigilancia de las terminales 1 y 2. Bien, después de todo el SPF es del Gobierno... La señora Ceci Flores, de las madres buscadoras de Sonora, ha sido amenazada por las bandas del crimen organizado. Ojalá y le den protección... A pesar de que el designado director de la DEA, Terry Cole, repitió al Senado estadunidense lo de territorios mexicanos dominados por los cárteles, habló bien del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum. Veremos cómo marchan las relaciones ... Hace más de dos siglos que Voltaire nos legó esta advertencia: “Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado” ...