Incertidumbres: la que genera Trump y la que está Hecha en México

¿Qué ha pasado mientras todos los reflectores y la atención estaban dedicados a la amenaza de aranceles? Casi nada: el Legislativo está discutiendo una versión modificada de la Ley del Infonavit; se presentaron las leyes secundarias para regular el sector energético, CFE y Pemex; tuvimos la tómbola para elegir a los próximos ministros de la Corte y otros altos cargos del Poder Judicial; se presentó el decreto de incentivos fiscales para la relocalización, como parte de los compromisos del Plan México; se anunció la candidatura de Gabriel Cuadra a la Junta de Gobierno del Banxico... sin contar todo lo que ocurre en la agenda de seguridad, pasaron muchas cosas. Parece que van a pasar muchas más.

En estos días tuvimos también la publicación de los datos del PIB y las remesas para el 2024. En otras circunstancias, los datos del Producto Interno Bruto hubieran generado una conversación más animada sobre el estado de salud de la economía al arranque del 2025. En vez de revisar con lupa los datos del último trimestre del 2024, donde la economía se contrajo 0.6%, llevamos algunos días empeñados en hacer hablar a la bola de cristal. Le preguntamos qué pasará con el PIB de México si Trump aplica los aranceles. Los expertos nos entregan un rango de respuestas que va desde una caída de 1.5% del PIB hasta una más drástica, de 4%. Para poner estos números en perspectiva, recuerden que el COVID trajo una contracción económica de 8% en 2020.

Del dato anual de remesas, llamó la atención que se rompió el récord, a pesar de que hubo una caída de 4.9% en diciembre del año pasado, respecto al mismo mes del 2023. Es una disminución no vista en una década y quizá sea el aviso de que 2025 no traerá otro máximo histórico. Casi al margen, en el anuario de remesas encontramos un dato que nos dice mucho del país que somos: las remesas enviadas desde México hacia el extranjero crecieron 5.6% en 2024. Fueron 112 millones de dólares y se enviaron en su mayoría a Centro y Sudamérica y el Caribe.

Mientras Trump deshoja la margarita de las tarifas, la 4T mantiene el ritmo de cambios vertiginosos. Nos asusta el impacto que pueden tener para México algunas de las medidas que está anunciando el presidente estadounidense, pero estamos como pasmados cuando se trata de hablar de los efectos que pueden tener algunos cambios que propone la mayoría morenista. ¿Qué consecuencias económicas tendrá la reforma al Poder Judicial? Hasta donde sé, nadie se atreve a poner una cifra. Hace falta ver cómo se implementan los cambios y cómo funciona el nuevo sistema. Por lo pronto, sabemos que ha habido una fuerte baja en el ritmo de crecimiento de la Inversión Fija Bruta. Esta pasó de crecer 16.9% en 2023 a 4.7% en 2024 (las cifras son a octubre, las más recientes que se han publicado).

Tenemos 28 días de gracia en los que se mantendrá el suspenso de los aranceles. Eso dijo Trump y eso quiere decir: who knows what tomorrow may bring? (¿Quién chin... sabe lo que pasará mañana?). Una de las cuestiones más relevantes es: ¿qué haremos en estas cuatro semanas? La presidenta Sheinbaum ha hecho lo correcto al reunirse con el sector empresarial para dar seguimiento al Plan México. De reuniones como esta deben surgir algunas acciones/decisiones que pongan en movimiento la economía. ¿Qué harán los legisladores y la clase política? Supongo que están conscientes de que los cuatro años de Donald Trump tendremos un generador de incertidumbre al norte del Río Bravo. ¿Trabajarán con la cabeza fría para compensar esa incertidumbre con algo de certidumbre y estabilidad hecha en México o creerán que la era de Trump 2.0 les cayó como anillo al dedo y dejarán que los incendiarios enciendan hogueras?