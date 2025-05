Impunidad, la alternativa imposible

Es justo reconocer que las autoridades capitalinas han informado con veracidad de lo averiguado y comprobable hasta ahora sobre criminal atentado contra Ximena Guzmán y José Muñoz, cercanos colaboradores de la Jefa de Gobierno de CDMX. Lo demás, pese a la impaciencia mediática, es parte del sigilo de la investigación.

Crea presión adicional la afirmación de Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos de que “la violencia política allí (en México) es real” y su aviso de en “las próximas semanas viajará a México con otros miembros del gabinete”.

No se trata de apurar la investigación. La obligación del Gobierno de la República es no dejar impunes los dos asesinatos, consignar y castigar ejemplarmente a quienes ordenaron los asesinatos, si no queremos que la violencia y no los votos decidan el resultado de futuras elecciones.

¿Indemnizarán a los juzgadores que se van?

A diez días de la elección judicial han empezado a circular versiones de que los juzgadores que, acorde a la ley dejarán sus puestos, podrían no recibir las indemnizaciones que la misma Reforma Judicial previó.

Es cierto que se dijo que con los recursos de los fideicomisos se pagarían las indemnizaciones y compensaciones de ley a los juzgadores que optaron por no participar en la elección y separarse de sus puestos, pero surge la duda porque esos recursos ya los entregó Nafinsa a la Tesorería de la Federación.

Como sea, uno supone que son habladurías de los malquerientes de “la revolución de las conciencias”, las que sugieren que el Ejecutivo Federal, como los patrones explotadores, no pagaría las indemnizaciones de ley.

¿Fortalecer policías locales? Una falacia

En el fragor de la campaña oficial por la elección judicial, hay mesas de discusión entre representantes de los partidos políticos. En una de dichas mesas un diputado del Partido Verde insistió, como otros legisladores de la alianza morenista, que el camino a la paz está en fortalecer a las policías locales.

Con todo respeto, ese argumento no sólo es falaz, ignora la realidad de los 2,478 municipios y alcaldías de la República, pues 2,278 de ellos no tienen dinero para mantener cuerpos policíacos.

Probablemente en marzo de 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, existió una ventana de oportunidad para esos municipios pobres, pero con el paso del tiempo se le enredaron las pitas al Gobierno de la República y tienen a la Guardia como cuerpo auxiliar de Sedena.

Notas en remolino

Falta la explicación de las razones por las cuales las averiguaciones del lado mexicano sobre el crudo robado a Pemex marchan tan lento… Para quien esto escribe es imperdonable la falta de respeto del cártel de la sección 22 del magisterio de Oaxaca para con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum … Mucho ruido por el viaje a China del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. ¿Y si lo invitó China? … Dura acusación a la alcaldía de Xochimilco por el descuido de su principal activo, los canales y las chinampas… Sabia explicación de Ray Bradbury: “No trato de describir el futuro. Trato de prevenirlo” …