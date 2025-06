La importancia de entender al consumidor

Estoy muy emocionado de iniciar este espacio para compartir contigo, lector apasionado por los negocios, un espacio donde vamos a explorar juntos las estrategias, aciertos (y también algunos tropiezos) de las marcas más exitosas en el mundo del consumo, el retail y diferentes industrias de servicios; todo bajo el lente crítico del consumidor.

Después de más de 25 años trabajando en la industria de retail y de consumo —entre tiendas, consumidores, lanzamientos, rebrandings, muchos kilómetros recorridos y muchas hojas de Excel— he aprendido que el éxito de un producto no es obra de la casualidad. Detrás de cada caso que admiramos hay decisiones valientes, insights poderosos, y una obsesión constante por entender al consumidor. Y justo eso es lo que quiero compartir en esta columna: es decir, qué hay más allá del éxito.

Vivimos en una época donde las reglas del juego cambian constantemente. Lo que funcionaba hace unos años hoy ya es obsoleto. Los hábitos del consumidor evolucionan al ritmo de TikTok, Youtube y demás redes sociales, la tecnología acelera todo, y la competencia ya no está solo en tu categoría, sino en la mente del cliente. Hoy es más importante quién lo usa, cómo me veo y si es algo para compartirlo en redes sociales. Los atributos de las empresas y productos tienen que cumplir ahora nuevos estándares para los consumidores. Los millennials empezaron a transformar el juego, buscando autenticidad y propósito en las marcas. Pero con la Gen Z, todo subió de nivel: ellos no solo consumen, crean contenido, critican, viralizan y hunden o enaltecen una marca en cuestión de horas. Si no los tienes en el radar, estás fuera del mapa. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos, inspirarnos con lo que está funcionando en otros mercados, y tener la humildad de aprender, desaprender y seguir intentando.

En este espacio, semanalmente, estaré hablando de ejemplos concretos de productos o marcas que están haciendo las cosas de forma distinta: desde una bebida funcional que se vuelve fenómeno cultural en EU, hasta una cadena de tiendas que rediseña toda su experiencia para conquistar a la Gen Z. Hablaremos de tendencias, pero no desde el lugar superficial de la moda pasajera, sino desde la mirada estratégica del consumidor: ¿qué está cambiando en el consumidor?, ¿por qué algunas marcas logran conectar profundamente y otras no?, ¿qué podemos aplicar en nuestros negocios, sin importar el tamaño? Y ¿que implica esto para mí como empresario o profesionista?

También estaremos hablando de como las redes sociales, el marketing digital y la inteligencia artificial están cambiando las reglas del juego. Lo tradicional poco a poco se vuelve caro, lento y obsoleto. Entender cómo, cuándo y donde conectar con el consumidor separará a las marcas exitosas del resto.

Este espacio es tanto para el que quiere seguir aprendiendo como para el que quiere o necesita actuar rápido para seguir siendo exitoso en sus negocios. No tengo la fórmula mágica, pero creo este tipo de espacio para compartir aprendizajes y experiencias nos enriquece a todos.

Así que bienvenido a “Más allá del éxito”. Si te apasionan los negocios, si te intriga entender por qué ciertas marcas se vuelven parte de nuestra vida, o si simplemente quieres estar un paso adelante, este espacio es para ti.

Si hay algún caso que te intrigue o una tendencia que quieras analizar, ¡escríbeme! Este espacio también es tuyo. Nos leemos pronto.