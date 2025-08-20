El impacto de la migración y la economía en América Latina

La migración ha sido una constante en la historia de América Latina, y en las últimas décadas ha cobrado relevancia tanto a nivel social como económico. La región se ha convertido en un importante punto de origen, tránsito y destino para migrantes, lo que ha generado un sinfín de efectos en las economías nacionales. En este contexto, comprender el impacto de la migración en la economía latinoamericana resulta esencial para entender las dinámicas de desarrollo, desigualdad y competitividad que atraviesan estos países.

Uno de los principales efectos de la migración en América Latina es el flujo de remesas, que ha constituido una de las principales fuentes de ingresos para varios países de la región. Según datos del Banco Mundial, en 2020 América Latina y el Caribe recibieron un total de 96,8 mil millones de dólares en remesas, lo que representó el 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) regional. Estos flujos financieros tienen un impacto directo en las economías de los países receptores, especialmente en naciones como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana.

Las remesas no solo alivian la pobreza de las familias receptoras, sino que también impulsan el consumo interno, lo que a su vez favorece a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), esenciales para el crecimiento económico en muchas economías latinoamericanas. A pesar de los efectos positivos, las remesas también reflejan una realidad compleja: una dependencia de los ingresos que provienen principalmente de la migración. Esto genera una vulnerabilidad económica para los países en caso de que los flujos migratorios se vean interrumpidos por políticas migratorias restrictivas o crisis económicas en los países receptores.

Otro aspecto importante de la migración es el flujo de trabajadores que migran dentro y fuera de América Latina en busca de mejores oportunidades laborales. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 5,2% de la población latinoamericana vivía fuera de su país en 2020, con destinos populares como Estados Unidos, España y otros países de América del Sur.

La migración laboral puede ser una vía para incrementar la competitividad de las economías, ya que los migrantes, al acceder a trabajos en sectores donde la mano de obra escasea, contribuyen al dinamismo de diversas industrias. No obstante, la salida de trabajadores altamente calificados, conocida como fuga de cerebros, también tiene efectos negativos. Las naciones que enfrentan este fenómeno, como Venezuela y Nicaragua, ven cómo se pierde capital humano que podría contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

Por otro lado, la llegada de migrantes a países receptores también tiene un impacto positivo en su productividad. Por ejemplo, en países como México, los migrantes provenientes de Centroamérica, a menudo con mano de obra barata, llenan vacíos laborales en sectores como la agricultura y la construcción. Esto permite que los sectores productivos se mantengan operativos, contribuyendo al crecimiento económico.

Además de la migración internacional, la migración interna dentro de los países de América Latina también juega un papel crucial. Millones de personas migran desde zonas rurales a urbanas, buscando empleo, educación y mejores condiciones de vida. Este fenómeno ha sido particularmente notable en países como Colombia, Brasil y México, donde el éxodo rural ha generado grandes flujos hacia las principales ciudades.

Este tipo de migración contribuye a la expansión urbana y al dinamismo de las economías locales, aunque también presenta grandes desafíos. El aumento de la población en las ciudades genera presión sobre los servicios públicos, la infraestructura y la vivienda, lo que puede derivar en problemas de pobreza urbana y desigualdad. Las economías de las ciudades deben encontrar formas de adaptar su infraestructura y servicios para aprovechar el potencial de los migrantes internos, creando empleos formales y oportunidades para la integración de estos trabajadores en sectores productivos.

El impacto de la migración en la economía latinoamericana no puede entenderse sin abordar las políticas públicas que afectan a los migrantes. En muchos casos, los migrantes enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud, educación y empleo, lo que limita su capacidad para contribuir de manera efectiva a las economías locales. Las políticas migratorias deben centrarse en la inclusión social y económica de los migrantes, facilitando su integración y reduciendo las desigualdades que enfrentan.

Al mismo tiempo, los gobiernos deben gestionar de manera efectiva los flujos migratorios para evitar los efectos negativos de la migración irregular, que a menudo está vinculada a la explotación laboral y el crimen organizado. La cooperación regional en la gestión de la migración y la creación de un marco normativo común pueden ser claves para maximizar los beneficios de la migración en la economía.

La migración en América Latina tiene un impacto profundo en las economías de la región, tanto en términos de los beneficios inmediatos que generan las remesas y la mano de obra, como en los desafíos estructurales que presentan para los países de origen y destino. Es fundamental que los países latinoamericanos implementen políticas migratorias inclusivas y sostenibles que permitan aprovechar el potencial de la migración para promover el desarrollo económico, reducir las desigualdades y fomentar la integración social. La migración, bien gestionada, puede convertirse en un motor clave para la competitividad económica y la mejora de las condiciones de vida en toda la región.

*La autora es académica de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana.

