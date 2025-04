Hemisferio norte en plena labor de siembra

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace mucho tiempo que venimos charlando sobre lo que plantea la Casa Blanca relativo de cambios en el estado actual del comercio mundial.

Lógicamente esas historias quedan muy entrampadas con enredos geopolíticos muy serios. Pakistán e India están acercándose al callejón de los intercambios bélicos, China reclama un islote filipino, el tema de Rusia y Ucrania sigue en efervescencia y la situación entre Israel y sus vecinos no ha sido apaciguada por completo.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China lastima fuertemente las cadenas de suministro, y el mundo al parecer está siendo obligado a escoger como en la infancia cuando podías ser amigo de uno o del otro, pero no de ambos y había que escoger con quién jugar.

Si el mundo no fuese tan inestable y el tema del comercio internacional se pudiese simplificar, este espacio estaría dando detalle del aburrido tránsito de siembras y cosechas.

Del lado de las cosechas estaríamos resaltando que finalmente Argentina retoma ritmo y esta haciendo que arriben cantidades récord de camiones con soya y maíz a puertos.

No todo lo que arriba está vendido, está mayormente simplemente comprometido a que se le ponga precio en una fecha futura, con lo cual, la expresión de todo este movimiento logístico aun no pesa en el mercado.

Asumimos que los agricultores argentinos aún esperan que venga mejor guía respecto de los aranceles exportadores que les cobra el gobierno. Especialmente a la luz de que la modalidad de agricultura financiera que se hacia en el país sudamericano ha tenido que ceder el espacio a la agricultura original de gestión de costos y manejo eficiente de comercialización.

Argentina se aleja cada vez más del manejo parcial, demagógico y populista de las administraciones públicas previas y eso, desde la distancia, se aprecia, aplaude y admira.

Pero en este juego de cosechar, Argentina no esta solo, se le junta lógicamente Uruguay, Paraguay, Bolivia, y el gigante regional, Brasil. Para efectos prácticos, Brasil está llevando en la espalda la responsabilidad mayor de surtirle a China la mayoría de su soya, el desacople arancelario presente limita el comercio de granos norteamericanos a China y ahí es donde el mundo tendrá que arbitrar distinto, unos se surtirán de Brasil, otros de Estados Unidos.

Si bien eso parece normal y loable, el tema es después sumar los economics de entrega a más distancia desde orígenes que no tenían que competir en mercados más distantes, todo eso va lógicamente en contra del productor agrícola que sin duda tendrá que buscar aceitar el pistón competitivo para no quedarse viendo cómo le comen el mandado.

Los norteamericanos están sembrando con muchas dudas y un espíritu de fe y fervor mayor a lo que hace todo agricultor al labrar en su fábrica de cielo abierto, la agricultura es en sí un acto de fe más veces que menos.

Se suelta una semilla en el campo a la espera de que la madre naturaleza haga el favor de condimentar en tiempo y forma para que la semilla derive en cultivos de alto mérito productivo.

No quiero hacer de esto el libreto de un capitulo de la rosa de Guadalupe, pero en estos momentos, y con la presión arancelaria, el productor tendrá que pedir ayuda, la administración Trump soltó ya 10,000 millones de dólares en ayudas directas, y muy posiblemente tenga que soltar más, es cuestión de ver qué pasa.

Tenemos que cerrar este capitulo hablando de México. Solo debemos decir que habrá que hacerle una seria danza a Tláloc porque la falta de agua es lacerante y limita la producción agrícola de manera angustiante.

No diremos más, me parece que sin agua no hay maíz, y dicen por ahí que sin maíz no hay país.

¿Estás en buenas manos?

Ánimo.