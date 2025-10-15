Sillas voladoras

La doctora Maricela Bravo Contreras, de la UAM Azcapotzalco, planteó que la inteligencia artificial generativa exige repensar la educación con equidad, ética y pensamiento crítico. Durante el IX Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, anunció que la universidad abrirá la Licenciatura en Inteligencia Artificial, enfocada en un uso responsable y multidisciplinario de esta tecnología, para que su impacto social vaya más allá de lo económico y fortalezca la soberanía tecnológica.