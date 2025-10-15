Lectura 1:00 min
Opinión de la sección de Foros del 15 de octubre del 2025.
La doctora Maricela Bravo Contreras, de la UAM Azcapotzalco, planteó que la inteligencia artificial generativa exige repensar la educación con equidad, ética y pensamiento crítico. Durante el IX Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, anunció que la universidad abrirá la Licenciatura en Inteligencia Artificial, enfocada en un uso responsable y multidisciplinario de esta tecnología, para que su impacto social vaya más allá de lo económico y fortalezca la soberanía tecnológica.