Malabarista

En la recta final para votar la Ley de Ingresos 2026, no cesan los posicionamientos sobre aspectos de la propuesta. En un seminario realizado en la FES Acatlán, de la UNAM, algunos de los participantes señalaron que el aumento del IEPS a bebidas azucaradas no cumple las condiciones que debe tener una carga impositiva, pues no es proporcional, equitativo ni progresivo. La especialista en Derecho Elba Jiménez, recordó que, durante 10 años de aplicarse ese gravamen fiscal, los índices de diabetes y obesidad se han duplicado; además, en lo económico, los incrementos impositivos dañan más a pequeños comercios que comercializan refrescos, que a grandes cadenas comerciales.