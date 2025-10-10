Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 10 de octubre del 2025.
Rueda de la fortuna
La iniciativa presentada por la senadora Beatriz Mojica Morga para reformar el IEPS a fin de que las bebidas con Denominación de Origen paguen impuestos con base en su grado alcohólico y no con base en su precio, propone un modelo más equitativo que, argumenta, ya se aplica en varios países de la OCDE. De paso, dijo en el foro “Impuestos Justos y Cultura Líquida”, daría un respiro a los productores artesanales, equilibraría la competencia frente a la industria cervecera y fortalecería la formalidad en una cadena productiva como la de los mezcaleros de Guerrero, que genera empleo, identidad y desarrollo regional.