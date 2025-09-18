Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 18 de septiembre del 2025.
Monociclo
La Ciudad de México se vestirá con la primera gira internacional de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Su misión: coordinar con autoridades mexicanas y empresarios una estrategia conjunta contra el financiamiento ilícito y el tráfico de drogas. Desde Washington, las indicaciones son muy claras: frenar a los cárteles y contener el flujo de fentanilo al vecino país del norte. El acto promete tensión diplomática... y muchos ojos en el escenario.
Cuerda floja
Desde San Cristóbal de Las Casas, comunidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla alzaron la voz: acusan una “triada de poder” entre gobiernos, empresas y crimen organizado para imponer megaproyectos en el sur de México. Denuncian desplazamientos, violencia y despojo, y señalan que, pese al discurso oficial, la 4T no frenó concesiones ni extractivismo. “El saqueo sigue y se profundiza”, advirtieron.