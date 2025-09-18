Buscar
El Economista
Opinión

Lectura 1:00 min

La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 18 de septiembre del 2025.

main image

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Monociclo 

La Ciudad de México se vestirá con la primera gira internacional de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Su misión: coordinar con autoridades mexicanas y empresarios una estrategia conjunta contra el financiamiento ilícito y el tráfico de drogas. Desde Washington, las indicaciones son muy claras: frenar a los cárteles y contener el flujo de fentanilo al vecino país del norte. El acto promete tensión diplomática... y muchos ojos en el escenario.

Cuerda floja

Desde San Cristóbal de Las Casas, comunidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla alzaron la voz: acusan una “triada de poder” entre gobiernos, empresas y crimen organizado para imponer megaproyectos en el sur de México. Denuncian desplazamientos, violencia y despojo, y señalan que, pese al discurso oficial, la 4T no frenó concesiones ni extractivismo. “El saqueo sigue y se profundiza”, advirtieron.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete