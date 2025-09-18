Monociclo

La Ciudad de México se vestirá con la primera gira internacional de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Su misión: coordinar con autoridades mexicanas y empresarios una estrategia conjunta contra el financiamiento ilícito y el tráfico de drogas. Desde Washington, las indicaciones son muy claras: frenar a los cárteles y contener el flujo de fentanilo al vecino país del norte. El acto promete tensión diplomática... y muchos ojos en el escenario.

Cuerda floja

Desde San Cristóbal de Las Casas, comunidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla alzaron la voz: acusan una “triada de poder” entre gobiernos, empresas y crimen organizado para imponer megaproyectos en el sur de México. Denuncian desplazamientos, violencia y despojo, y señalan que, pese al discurso oficial, la 4T no frenó concesiones ni extractivismo. “El saqueo sigue y se profundiza”, advirtieron.