Fuegos artificiales

El recientemente renombrado municipio de Playa del Carmen (antes conocido como Solidaridad), en Quintana Roo, festejó, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, el tradicional Grito de Independencia ante una asistencia récord en la localidad de 50,000 personas. Es la primera vez que Playa del Carmen organiza el festejo patrio bajo su nueva denominación, ahora con el nombre propio del destino turístico, donde su alcaldesa presenta hoy su primer informe de gobierno. Seguramente mencionará que se trata del municipio del país con mayor inversión per cápita en seguridad pública, para seguridad de pobladores y turistas.

Faquir

La Iniciativa Kino para la Frontera lanza la alerta. En 2025, las deportaciones de personas con años en Estados Unidos se han disparado y el drama familiar va en aumento. De mayo a julio, 278 encuestas revelan que 57.2% vivía allá al ser detenido; en 2024, era solo 5%. Separaciones, abusos y más de una década borrada de golpe. Las cifras sobre migración siguen en la agenda.