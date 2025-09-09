Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Bala humana
En operativo coordinado, la Marina, FGR, Sedena, GN y SSPC desmontaron dos laboratorios clandestinos en Carricitos, Durango. Las autoridades se debieron sorprender cuando encontraron 21 toneladas de metanfetamina, litros y litros de precursores químicos como ácido clorhídrico, tolueno, cianuro de bencilo y P2P. La receta también incluía sosa cáustica y cianuro de sodio, en las últimas semanas se han dado golpes de este estilo, pero se pregunta: ¿cuántos más siguen operando bajo el radar?