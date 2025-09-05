Mujer en aro

Desde la UAM, las doctoras Esther Morales y Marcia Leite recordaron que el capital no se reproduce, solo necesita del cuidado, de ese trabajo social —invisible y no remunerado— que sostienen, en su mayoría, las mujeres. Presentaron un libro que expone cómo el sistema actual erosiona los pactos básicos de convivencia. Piden repensar el rol del Estado, de las empresas y de los hombres. Consideran que sin cuidados, no hay sociedad que aguante, ni economía que funcione.

Domador

Con nueva Corte, Congreso en marcha y Primer Informe entregado y en revisión, la Coparmex alzó la voz. Llamó a fortalecer la división de poderes, garantizar la independencia judicial y evitar reformas que debiliten al INE. La cúpula empresarial propuso rediseñar el modelo de elección de jueces con participación ciudadana y reglas claras. Advirtió que sin Estado de Derecho no hay confianza, inversión ni paz social. El mensaje, directo y oportuno.

Equilibrista

Vecinas de Ecatepec llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con cubetas, pancartas y un grito claro: “agua por red, no por pipas”. La diputada del Verde, Miriam Silva, encabezó la movilización y fue recibida —junto con un comité ciudadano— por el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Piden justicia hídrica y cumplimiento de amparos. De paso, cuestionaron la gestión de la actual alcaldesa, Azucena Cisneros.