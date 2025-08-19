Fuegos artificiales

El secretario Omar García Harfuch apareció este lunes en Culiacán al volante del operativo contra la violencia: entregó 100 patrullas nuevecitas a la Policía Estatal, como parte del reforzamiento institucional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. No llegó con las manos vacías: presumió que, del 1 de octubre a la fecha, ya van 1,615 detenidos, más de 3,000 armas decomisadas, 64 toneladas de droga aseguradas y 105 narcolaboratorios menos. Los avances están claros, pero continúa la violencia entre las facciones implicadas.