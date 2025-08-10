Oso en bicicleta

Se abre el telón… y ya apareció la convocatoria. La Secretaría de Gobernación (Segob) publicará en el DOF la esperada convocatoria para elegir al nuevo o nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Sí, ese encargo que requiere temple, tacto y estómago. A partir del miércoles, las y los aspirantes podrán registrarse vía electrónica, en un micrositio que promete estar listo aunque ya sabemos que con la tecnología gubernamental no hay certezas.

Mujer en aro

La presidenta municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, Estefanía Mercado, elaboró una iniciativa en materia de impuesto predial, a fin de equilibrar el peso tributario entre las viviendas familiares y los predios y edificios de desarrollos hoteleros. De acuerdo con la propuesta, se actualizarían las tarifas para los hoteles, algunos de los cuales durante años han pagado sobre una tarifa de 50 pesos por metro cuadrado, mientras las viviendas de interés social y en colonias populares no tendrán incremento alguno, o incluso gozarán de reducciones.