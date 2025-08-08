Malabarista

Motociclistas de plataformas en la CDMX piden una reunión urgente con el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Héctor Ulises García para frenar la criminalización de su actividad: consideran ilegal la prohibición del transporte de pasajeros en moto. Enfatizan que su labor aporta movilidad accesible y fuente de sustento para miles de familias. Proponen profesionalización obligatoria: capacitación, certificaciones, equipo y seguros, bajo corresponsabilidad con plataformas digitales.

Oso en bicicleta

La diputada Evangelina Moreno y el legislador Aniceto Polanco organizaron un conversatorio con la comunidad migrante en Estados Unidos para construir un plan de trabajo centrado en mejorar servicios consulares y atender asuntos de interés general. El diálogo busca fomentar colaboración directa, retroalimentación y propuestas conjuntas que fortalezcan la atención desde la representación migrante. Algunos participantes señalaron que las personas migrantes están viviendo un éxodo que debe ser atendido. Pidieron que se les dé a las y los migrantes la carta de repatriación en Estados Unidos para que lleguen a México seguros.